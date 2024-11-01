نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفية أوكرانية تتهم زيلينسكي بـ "الخيانة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهمت الصحفية الأوكرانية ديانا بانشينكو فلاديمير زيلينسكي بخيانة البلاد والتسبب في مقتل مئات الآلاف من الأوكرانيين.

وقالت الصحفية عبر حسابها في منصة "X": إن "زيلينسكي وعد بنصر سريع في عام 2022، ومنذ ذلك الحين قتل مئات الآلاف وضاعت الأراضي وسرقت الملايين وهو يخسر الصراع.. فمن هو الخائن لأوكرانيا"؟. حسب منشورها.

وأوضحت بانشينكو أن هناك قضية جنائية مرفوعة ضدها بتهمة خيانة البلاد بسبب دعوتها لعقد مفاوضات لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، أعلن الجنرال العقيد بالجيش الأوكراني دميتري مارشينكو، أن جبهة القوات المسلحة الأوكرانية انهارت تحت وطأة الهجوم الروسي، بسبب الإدارة غير المتوازنة وإرهاق الجنود ونقص الاحتياطات.

وبالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات فوستوك حررت قرية ياسنايا بوليانا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أُعلن سابقا بأن القوات الروسية حررت قرية كروغلياكوفكا وليونيدوفكا ونوفوكراينكا في خاركوف.