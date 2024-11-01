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صحفية أوكرانية تتهم زيلينسكي بـ "الخيانة"

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أحمد جودة - القاهرة - اتهمت الصحفية الأوكرانية ديانا بانشينكو فلاديمير زيلينسكي بخيانة البلاد والتسبب في مقتل مئات الآلاف من الأوكرانيين.

وقالت الصحفية عبر حسابها في منصة "X": إن "زيلينسكي وعد بنصر سريع في عام 2022، ومنذ ذلك الحين قتل مئات الآلاف وضاعت الأراضي وسرقت الملايين وهو يخسر الصراع.. فمن هو الخائن لأوكرانيا"؟. حسب منشورها.
وأوضحت بانشينكو أن هناك قضية جنائية مرفوعة ضدها بتهمة خيانة البلاد بسبب دعوتها لعقد مفاوضات لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
ومن جهة أخرى، أعلن الجنرال العقيد بالجيش الأوكراني دميتري مارشينكو، أن جبهة القوات المسلحة الأوكرانية انهارت تحت وطأة الهجوم الروسي، بسبب الإدارة غير المتوازنة وإرهاق الجنود ونقص الاحتياطات.

وبالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات فوستوك حررت قرية ياسنايا بوليانا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أُعلن سابقا بأن القوات الروسية حررت قرية كروغلياكوفكا وليونيدوفكا ونوفوكراينكا في خاركوف.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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