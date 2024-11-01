نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي خلال جولة عملياتية في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT مساء اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة قائد المنطقة الشمالية أوري غوردون بجروح طفيفة جراء انقلاب سيارة كانت تقله في لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في وقت سابق من هذا المساء، خلال جولة عملياتية في لبنان، انقلبت إحدى السيارات، كان قائد المنطقة الشمالية اللواء أوري غوردين، وقائد قيادة المركز الجنرال آفي بلوت بداخلها.

وأوضح المتحدث أن "قائد المنطقة الشمالية أصيب بجروح طفيفة وأكمل سلسلة من الفحوصات في المستشفى، وعاد إلى نشاطه كالمعتاد".

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي هجمات على لبنان التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، "بلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ بدء العدوان الإسرائيلي 2822 شهيدا و12937 جريحا".