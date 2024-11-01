نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل يحكم ديربي النصر والهلال في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار عن مواجهة النصر ونظيره الهلال ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي، بتعادل الفريقين بنتيجة هدف لكل فريق.

نتيجة مباراة النصر والهلال اليوم

وكان فريق النصر قد تمكن من تسجيل الهدف الأول في اللقاء عند الدقيقة الأولى من عمر المباراة، عن طريق تاليسكا.

وجاء الهدف بعد تمريرة ساحرة من أوتافيو لاعب وسط النصر للبرازيلي الذي تلاعب بدفاعات الهلال قبل تسديد الكرة في مرمى ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال.

وتعادل فريق الهلال في المباراة عند الدقيقة 77 من زمن المباراة، عن طريق سافيتش لاعب وسط الفريق.

وجاء هدف التعديل بعد عرضية رائعة من الظهير الأيسر لفريق الهلال رينان لودي لتسقط على رأس سافيتش ليتمكن من تسجيل الكرة في مرمى النصر.

وبهذا التعادل يظل فريق الهلال متصدرا بطولة دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق النصر المركز الثالث برصيد 19 نقطة.