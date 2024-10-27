الأسنان البيضاء تعطي ابتسامة جذابة ومضيئة، ولكي يحصل الفرد على ابتسامة بيضاء لامعة يلجأ إلى الليزر أو عمليات لتبيض الأسنان ولكن يكون لها أضرار سلبية على الصحة مع الوقت، لذلك سنعرض لك وصفة سحرية لإزالة جير الأسنان وتطهير وقتل البكتيريا في الفم.

عرضت الإعلامية، رضوى الشربيني، في برنامجها «هي وبس»، أكثر من وصفة سحرية لإزالة جير الأسنان وتطهير وقتل البكتيريا في الفم بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في المنزل وغير مكلفة، ومنها:

ـ وصفة باستخدام بيكربونات الصوديوم؛ تساعد كربونات الصوديوم على التخلص من البكتيريا في الفم والتي تعد السبب الرئيسي في ظهور الجير على الأسنان وتحولها إلى اللون الأصفر، ولكن يحذر استخدامه أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع حتى لا يُصاب الفم بحساسية.

ـ وصفة باستخدام خل التفاح؛ خل التفاح له العديد من الفوائد لجسم الإنسان إذ يحتوي على حمض «الخليك Acetic acid» والذي يساعد على القضاء على البكتيريا في الجسم والفم، ولكن عليك تخفيفه بالماء أولًا ثم استخدميه من خلال المضمضمة لمدة ثلاث دقائق واشطفي الفم جيدًا، لا يفضل استخدامه بكثرة حتى لا يؤثر بالسلب على الأسنان.

ـ وصفة باستخدام الفحم؛ يعتبر الفحم هو أحد وسائل إزالة الجير الطبيعية من الأسنان وذلك بسبب قدرته القوية على امتصاص اللون الأصفر وإخفاء آثار التدخين من الأسنان، عليك طحنه ثم اغسلي أسنانك به.

ـ قشور الفواكه؛ تساعد قشور الفواكه الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والتفاح والموز على إزالة طبقة الجير من الأسنان كما يعمل على تطهير الفم من البكتيريا.

وصفات طبيعية لتبييض الأسنان بالقرنفل

يوجد مجموعة كبيرة من الوصفات الطبيعية التي يعتبر القرنفل مكون أساسي فيها تعمل على تنظيف الأسنان والحصول على أسنان بيضاء ولامعه، ومن أشهر هذه الوصفات ما يلي

وصفة القرنفل والطين الأخضر لتبييض الأسنان:

مكونات الوصفة:

عدد ٢ معلقة كبيرة مملوءة بالقرنفل.

عدد ٢ معلقة كبيرة مملوءة بالطين الأخضر.

عدد ٢ كبسولة فحم.

عدد ٢ معلقة كبيرة مملوءة بيكربونات الصوديوم.

عدد ٢ معلقة صغيرة ماء دافئ.

فرشاة أسنان نظيفة.

طريقة تطبيق الوصفة:

نقوم أولاً بطحن القرنفل بطريقة جيدة ونجعله مثل البودرة تماماً، وبعد ذلك نحضر وعاء صغير ونضع فيه القرنفل.

وبعد ذلك نقوم بإضافة معلقتين من الطين الأخضر، ونطحن كبسولات الفحم ونخلط جميع المكونات السابقة.

وبعد ذلك نقوم بإضافة كمية كربونات الصوديوم ونخلط جميع المكونات معاً بطريقة جيدة، وبعد ذلك نضيف إليهم القليل من الماء الدافئ حتى يصبح مثل المعجون تماماً.

وبعد ذلك نقوم بأخذ القليل من المعجون ونضعه على فرشاة الأسنان النظيفة ونغسل الأسنان جيداً بها.

وفي علبة نظيفة نضع كمية المعجون بها ونغلقها جيداً، ونقوم باستخدام المعجون بشكل يومي بعد الأكل وقبل الذهاب إلى النوم.