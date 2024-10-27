10 أعراض لنقص فيتامين سي لديك

فيتامين سي C ضروري جداً لصحة الجسم. يتم توفيره من خلال الغذاء وخصوصاً من الفواكه والخضروات التي تحتوي على كميات كبيرة منه. تعرّفي إلى أعراض نقص فيتامين سي العشرة في الآتي بحسب "باسبور سانتيه":

الشعور بالتعب

يمد الفيتامين سي C الجسم بالطاقة التي يحتاجها. في حين يؤدي نقصه إلى انخفاض الطاقة والتعب والإرهاق وصعوبة التركيز. إنَّ عصير برتقال معصور طازجًا في الصباح وزيادة استهلاك الخضروات في وجبتي الغداء والعشاء سيعيدان الطاقة إلى جسمك. خلاف ذلك، من الأفضل استشارة طبيبك.

تمرضين بسهولة

يعرضك نقص الفيتامين سي للمزيد من الجراثيم والأمراض. يساهم في الحفاظ على وظيفة المناعة، لذلك يجب استهلاكه بشكل أكبر خلال فترتي الخريف والشتاء. ومع ذلك، غالبًا ما يكون استهلاكنا أقل خلال هذه الفترات.

فقر الدم

يسهل فيتامين سي C امتصاص الحديد . وفي حالة نقص فيتامين سي، سيكون الحديد أقل ثباتًا في الجسم وقد يظهر فقر الدم. يسمح الجمع بين الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين سي بالامتصاص الجيد لكليهما من قبل الجسم. إذا لزم الأمر، قد تحتاجين إلى المكملات الغذائية.

فقدان الشهية

يقلل نقص الفيتامين سي الشهية، مما يسبب المزيد من التعب، لأن نقص فيتامين سي يسبب انخفاضًا في الطاقة. لذلك يجب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي.

فقدان الوزن

يسبب نقص الفيتامين سي فقدان الشهية، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقدان الوزن بشكل أو بآخر. ويساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الحمضيات والخضروات على إعادة الشهية وبالتالي يحدُّ من فقدان الوزن.

آلام المفاصل

يضمن الفيتامين سي تخليق كولاجين جيد، مما يسمح بوظائف مثالية للمفاصل. وفي حالة النقص، يمكن أن تحدث اضطرابات المفاصل مع متلازمة التهابية مثل التهاب الأوتار أو التمزق أو الالتواء. بالإضافة إلى ذلك، يزداد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

جفاف البشرة

يوفر الفيتامين سي ترطيبًا ونعومة للبشرة من خلال السماح بإنتاج الكولاجين الأمثل، ومن هنا تأتي حقيقة أن العديد من مستحضرات التجميل تحتوي عليه. ومع ذلك، فإن استعمال الكريمات غير كافٍ، ويجب أن يأتي المدخول من الداخل، ولا سيما من خلال الطعام.

شفاء الجروح ببطء

يسمح فيتامين سي بإصلاح الأنسجة بشكل أفضل بفضل تخليق الكولاجين الجيد. قد يشير شفاء الجروح البطيء إلى نقص الفيتامين سي. ومن الأفضل استشارة طبيبك، لأن بعض الأمراض الأخرى يمكن أن تكون سببًا في تأخر الشفاء.

سرعة الانفعال

يساعد الفيتامين سي في الحفاظ على مستوى جيد من الطاقة. في حالة التعب، يمكن أن يظهر التهيج بسرعة. إذا كنت تشعرين بشكل دائم بالعصبية، فمن المستحسن إجراء فحص لمستوى الفيتامين سي من خلال فحص الدم.

نزيف من الأنف واللثة

يؤدي نقص فيتامين سي إلى ضعف الأوعية الدموية التي تكون أكثر عرضة للتمزق عند إضعافها. هذا يُترجم سريرياً بنزيف من الأغشية المخاطية للأنف واللثة. يمكن للمكملات استعادة التوازن بسرعة.