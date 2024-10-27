سناكس صحية لمرضى السكري من النوع الثاني

تعد إدارة نمط الحياة لمرضى السكري من النوع الثاني أمرًا حيويًا للحفاظ على صحتهم، وتلعب التغذية دورًا كبيرًا في هذا السياق، وذلك عبر اتباع نظام غذائي صحي وآمن.

إذا كنت من مرضى السكري، هذا لا يعني حرمان نفسك من الاستمتاع بالطعام اللذيذ. فإليك بعض السناكس الآمنة التي يمكنك الاستمتاع بها دون أن تشعرين بالقلق.

1. زبادي يوناني مع التوت

يُعتبر الزبادي اليوناني غير المحلى اختيارًا ممتازًا لمرضى السكري، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين ومعدل منخفض من الكربوهيدرات.

2. أعواد الكرفس وزبدة الجوز

غمس أعواد الكرفس في زبدة الجوز يشكل وجبة خفيفة صحية، تمنح الطاقة وتساعد في السيطرة على الجوع.

3. البيض المسلوق

البيض المسلوق يعتبر مصدرًا رائعًا للبروتين ويساعد في الشعور بالشبع، كما أنه يزيد من التحكم في نسبة السكر بالدم.

4. خضار نيء مع الحمص

دمج الحمص مع الخضر النيئة يُشكل وجبة خفيفة غنية بالبروتين النباتي والألياف.

5. الفشار

الفشار بدون زبدة أو ملح يُعتبر وجبة خفيفة صحية تحتوي على الألياف وتساعد على المحافظة على الوزن.

6. اللوز

اللوز وجبة خفيفة سهلة وغنية بالمغذيات. وتظهر دراسات أنه يمكن أن يساعد في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم. يحتوي اللوز على البروتين، والدهون الصحية، والمغنيسيوم، ما يجعله اختيارًا صحيًا من كل النواحي.

7. شرائح التفاح وزبدة الفول السوداني

تفاحة مع قشرتها مع صوص زبدة الفول السوداني يمنحنا وجبة خفيفة تحتوي على الألياف والبروتين، وتقلل من الرغبة في تناول الحلويات.

8. سلطة التونة

سلطة التونة مثال على الوجبات الخفيفة والمنعشة، فهي غنية بالبروتين وتحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة للقلب.

9. توست الأفوكادو

نصف ثمرة أفوكادو على توست من الحبوب الكاملة يقدم لنا الكثير من الألياف والدهون الصحية.