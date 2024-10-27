كيف تحافظين على صحة عينينك؟

البصر حاسة حيوية، تتيح للأشخاص التفاعل مع العالم المحيط بهم، وتعرُّض هذه الحاسة للضرر يؤثر بشكل عميق في جودة حياة المصاب، ويعيقه عن أداء مهامه اليومية، وتفاعله الاجتماعي. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى وجود نحو 2.7 مليار شخص حول العالم، لديهم إصابة بنوع من ضعف البصر. ولنشر الوعي حول هذه المشكلة المهمة، إليكِ 5 نصائح للحفاظ على صحة العينين.. اليوم وكل يوم.

1- الفحوص الدورية:

تعتبر فحوص العين الدورية خطوة مهمة؛ لاكتشاف العلامات المبكرة لمشاكل الرؤية. لذلك، يُوصى بتحديد موعد؛ لإجراء فحص شامل للعين كل عام إلى عامين، خاصة إذا كان لدى الشخص تاريخ عائلي لأمراض العيون، أو إذا كان عمره أكثر من 40 عاماً، ويمكن أن تكون بعض أمراض العيون وراثية، ومنها: «الجلوكوما» (الماء الأزرق)، والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

2- حماية العينين:

يزيد التعرض المفرط لأشعة الشمس مخاطر الإصابة بإعتام عدسة العين، والضمور البقعي. لذلك، يجب اختبار نظارات شمسية، قادرة على حجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة؛ لحماية العينين من الأشعة الضارة. كما أن الحصول على قسط كافٍ من النوم، ليلاً، أمر أساسي للحفاظ على صحة العينين.

3- الغذاء الصحي:

يلعب النظام الغذائي دوراً مهماً في صحة العينين، حيث يمكن للأطعمة الغنية بأحماض «أوميغا 3» الدهنية، واللوتين، والزنك، وفيتامينَيْ: (سي، وإي)، أن تساعد في الحماية من مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر. لذلك، يُنصح بإضافة الخضروات الورقية والأسماك الدهنية والمكسرات والفواكه الحمضية إلى الوجبات.

4- العادات الصحية:

يؤثر التدخين، بشكل كبير، في العينين، ويزيد خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، والضمور البقعي، وتلف العصب البصري. لذلك، يعد الإقلاع عن التدخين إحدى الخطوات المهمة، التي يمكن اتخاذها لحماية صحة البصر، والصحة عموماً. كما أن جفاف العينين يمكن أن يسبب الانزعاج وعدم وضوح الرؤية؛ لذا يجب التأكد من شرب الكثير من الماء؛ للحفاظ على رطوبة الجسم، ومنع تهيج العين.

5- أخذ استراحة من الشاشات:

يسبب التعرض المفرط للشاشات بأنواعها إجهاد العينين. لذلك، يُوصى باتباع قاعدة «20-20-20»، أي النظر إلى شيء بعيد نحو 20 قدماً كل 20 دقيقة، بعيداً عن الشاشة، ولمدة لا تقل عن 20 ثانية، ويساعد ذلك في الحد من إجهاد العينين، ويحافظ على عافيتهما.