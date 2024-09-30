انت الأن تتابع خبر استشاري سعودي يكشف عن طريقة سحرية لتنظيف القولون بشكل نهائي | ياريتني عرفتها من زمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجر الدكتور أحمد علي الغامدي، استشاري الجراحة العامة والسمنة في السعودية، مفاجأة تتعلق بالمفاهيم الخاطئة الشائعة حول خلطات تطهير القولون في مقطع فيديو نشره على منصة إكس، أكد الغامدي أن الجسم يمتلك آليات طبيعية فعّالة للتخلص من السموم عبر عملية الإخراج، مما يجعل الحاجة إلى تطهير القولون بطرق معينة غير مبررة علمياً.

وأوضح الغامدي أن الانتظام في استخدام دورة المياه يُعتبر مؤشراً مهماً على صحة الجهاز الهضمي، مشيراً إلى أن ظهور أعراض مثل الإمساك قد تكون دليلاً على مشاكل صحية خطيرة مثل البواسير أو الشرخ الشرجي كما أكد على أهمية تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضروات الورقية، وممارسة النشاط البدني بانتظام، كوسائل لتحسين فعالية الجهاز الهضمي.

مخاطر الاعتماد على خلطات غير مثبتة

في سياق حديثه، دعا الدكتور الغامدي إلى استخدام الملينات فقط عند الحاجة، مشدداً على أن الاعتماد على العلاجات الطبيعية والممارسات الصحية يعد الخيار الأمثل للحفاظ على صحة القولون وأشار إلى أن الاعتماد على خلطات غير مثبتة علمياً قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية بدلاً من علاجها.

تأتي تصريحات الدكتور الغامدي في إطار جهوده المستمرة لتوعية المجتمع حول أهمية البحث عن مصادر موثوقة للمعلومات الطبية إذ يسعى من خلال هذا الفيديو إلى تعزيز الوعي العام حول صحة الجهاز الهضمي، مما يشجع الأفراد على اتخاذ خطوات إيجابية للحفاظ على صحتهم بطرق علمية وموثوقة.

كما يُعَدّ هذا التوجه بمثابة دعوة للأفراد للتخلي عن الأساطير المحيطة بصحة القولون، مما يعكس ضرورة التحول نحو خيارات صحية مدروسة تستند إلى أسس علمية واضحة.