انت الأن تتابع خبر الكل هينبهر بجمالك .. ضعي صباعين من الموز علي كوب واحد من زيت الزيتون وضعيه علي جسمك في هذا المكان .. جربيها بنفسك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصفة اليوم بسيطة وسهلة لكن ينبغي تنفيذها بحذر ودقة، هناك بعض الفوائد المحتملة لاستخدام زيت الزيتون مع الموز على الرغم من أن ذلك لم يدرس بشكل كاف في الأبحاث العلمية إلا أنه مستند إلى تجارب شخصية، وفيما يلي بعض الفوائد المحتملة:

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والموز

يجب توافر هذه المكونات:

معلقة من زيت الزيتون.

حبة موز مهروسة.

معلقة من النشا.

ملعقة عصير الليمون.

الطريقة الصحيحة لتحضير الوصفة

نعد الوصفة عن طريق مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التي يمكن للجميع تنفيذها بسهولة، وسنوضح لكم خطوات التحضير كما يلي.

نأخذ وعاء ونضع فيه جميع المكونات ثم نقلبها جيدا حتى تتجانس.

نضع المزيج على البشرة ونتركه لمدة عشرين دقيقة.

نقوم بعد ذلك بغسلها بالماء وستلاحظ مدى إزالة التصبغات والبقع الموجودة على البشرة، بالإضافة إلى التخلص من التجاعيد من الاستخدام الأول للوصفة.

أهم فوائد خلطة زيت الزيتون مع الموز