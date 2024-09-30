"أختراع يتقل بالدهب!".. هاتى علبه كريم بانثينول تعالى اقولك تعملي بيه ايه!!.. على الصيدليه طياره هاتيه

انت الأن تتابع خبر "أختراع يتقل بالدهب!".. هاتى علبه كريم بانثينول تعالى اقولك تعملي بيه ايه!!.. على الصيدليه طياره هاتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عصرنا الحالي، تزداد رغبة النساء في الحصول على بشرة مشرقة وخالية من العيوب، مع الحفاظ على مظهر شبابي مما يدفع الكثيرات للبحث عن حلول فعّالة تضمن لهن النتائج المرجوة، من بين هذه الحلول، يبرز كريم بانثينول كواحد من الخيارات الطبية الموثوقة التي تساعد في ترطيب البشرة ومنحها إشراقاً صحياً وجذاباً. نتيجةً لذلك، أصبح هذا الكريم جزءاً أساسياً في روتين العناية بالبشرة لدى العديد من النساء.

وصفة بانثينول لتفتيح البشرة

تم تطوير وصفة فعالة باستخدام كريم بانثينول لتفتيح البشرة بشكل طبيعي ويمكن استخدام هذه الوصفة أسبوعياً أو إضافتها إلى الروتين الأسبوعي للعناية بالبشرة وتتكون الوصفة من:

ملعقتين من كريم بانثينول.

ملعقة من النشاء.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

بعد مزج المكونات جيداً حتى الحصول على قوام متجانس، يُفضل اختبار الوصفة على منطقة صغيرة من البشرة للتأكد من عدم وجود حساسية.

مكونات طبيعية أخرى لتفتيح البشرة

بالإضافة إلى استخدام كريم بانثينول، هناك مكونات طبيعية فعالة يمكن دمجها في روتين العناية بالبشرة. مثل: