ايه هي العواصف الشمسية؟ اسبابها ومخاطرها على الارض!

العواصف الشمسية هي ظاهرة بتحصل نتيجة انفجارات قوية على سطح الشمس ومعروفة باسم " التوهجات الشمسية" او "الانبعاثات الكتلية الاكليلية" (Coronal mass ejections) ، والانفجارات دي بتطلق كميات كبيرة جدا من الجسيمات المشحونة زي الالكترونات والبروتونات للفضاء بسرعات عالية ، ولما الجسيمات دي بتوصل للارض ، ممكن تأثر على المجالات المغناطيسية للارض وبتسبب مجموعة مجموعة من التأثيرات اللي بتتعرف باسم العواصف الجيومغناطيسية.
بعض التأثيرات اللي ممكن تحصل بسبب العواصف الشمسية:
- الشفق القطبي: العواصف الشمسية ممكن انها تزود من نشاط الشفق القطبي ، اللي بيكون عبارة عن مجموعة من الالوان الزاهية بتظهر في السما ، والظاهرة دي ممكن نشوفها عادة في المناطق الاقرب للقطب الشمال زي الاسكا, كندا, ايسلندا, جرين لاند, النرويج, السويد, فنلندا.
- التأثير على الاقمار الصناعية: العواصف الشمسية ممكن تأدي لتعطيل الانظمة الالكترونية في الاقمار الصناعية ، وده بدوره ممكن يأثر على الاتصالات والملاحة.
- انقطاع شبكات الكهربا: ممكن انها تتسبب في ارتفاع التيارات الكهربائية في الغلاف الجوي ، وده ممكن يأدي لتلف شبكات الطاقة.
- تشويش الاشارات اللاسلكية: زي اللي بتستخدم في الطائرات او شبكات الاتصالات الارضية.
ولكن العواصف الشمسية مش خطيرة بشكل مباشر على البشر على سطح الارض ، بسبب الحماية اللي بيوفرها الغلاف الجوي والمجال المغناطيسي للارض ، ولكن بتأثر على التكنولوجيا والبنية والتحتية للارض.
هل في اوقات معينة بتحصل فيها العواصف الشمسية؟
العواصف الشمسية بتحصل عادة بشكل مش منتظم ، ولكنها مرتبطة بدورة النشاط الشمسي ، واللي بتستمر حوالي 11 سنة ، وخلال الدورة دي بيزيد وينخفض النشاط المغناطيسي للشمس بشكل دوري ، وفي فترتين اساسيتين في الدورة دي.
- الحد الاقصى للشمس: في الفترة دي بيكون النشاط الشمسي في اعلى مستوياته ، وبيحصل خلالها التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الاكليلية بوتيرة اكبر ، وبالتالي بيكون احتمالات حدوث العواصف الشمسية في الفترة دي اكتر.
- الحد الادنى للشمس: خلال الفترة دي بيكون النشاط الشمسي منخفض نسبيا ، وبتقل احتمالية حدوث العواصف الشمسية الكبيرة ، ولكن العواصف الصغيرة ممكن تحصل احيانا.
واحنا حاليا في طريقنا ناحية الحد الاقصى الشمسي الجاي ، والمتوقع انه يحصل حوالي سنة 2025 ، وده معناه ان العواصف الشمسية هتزيد في السنين الجايه.
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