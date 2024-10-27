البصل من المكونات اللي ليه فوايد صحية ممكن تساعدك على تعزيز نمو شعرك ، علاج البصل هيساعد على نمو شعرك بشكل اقوى واطول عن طريق تغذية فروة راسك ، وفي المقالة بتاعتنا هنشارك معاكم علاجات البصل للشعر اللي هتقدملك حل مضمون لوقف تساقط الشعر.
- العلاج 1: ماسك الشعر
هتحتاجي:
- 1 بصلة.
- 2 معلقة كبيرة لبن رايب.
الطريقة:
1- قطعي البصل قطع صغيرة ، واطحنيها كويس لحد ما تحصلي على عجينة ناعمة.
2- استخدمي مصفي وصفي عصير البصل بشكل منفصل في طبق صغير.
3- خدي 2 معلقة كبيرة من عصير البصل وضيفي لهم اللبن الرايب ، واخلطيهم مع بعض كويس ، كده الماسك جاهز للاستخدام.
4- سرحي شعرك كويس وفكي اي تشابك وقسميه خصلات صغيرة.
5- وزعي الخليط على شعرك كله من الجذور للاطراف ، ودلكيه على فروة راسك بلطف لمدة 2 – 3 دقايق.
6- سيبي الماسك لحد ما ينشف لمدة 15 – 20 دقيقة.
7- بعدها اغسلي شعرك بماية باردة باستخدام اي شامبو عشبي او اي نوع شامبو خفيف.
8- كرري الماسك 3 مرات في الاسبوع لافضل النتايج.
الماسك هيساعد على محاربة بصيلات الشعر الضعيفة ، واصلاح اي ضرر في الشعر ، وهيساعد على تنعيم الشعر واضافة لمعان طبيعي ، كمان الماسك هيعالج جفاف الشعر بفعالية عن طريق ترطيب فروة راسك.
- العلاج 2: علاج فروة الراس
1- امزجي 3 معالق صغيرة من عصير البصل مع 2 معلقة صغيرة من عصير الليمون.
2- وزعي الخليط على فروة راسك بالتساوي.
3- سيبيه لمدة 30 دقيقة ، وبعدها اغسليه بشامبو خفيف.
- العلاج 3: شطف الشعر بالبصل
1- هاتي 3 بصلات واطحنيهم كويس في الخلاط.
2- استخرجي عصير البصل في طبق باستخدام مصفى او قطعة قماش.
3- انقعي قطعة قطن في عصير البصل وطبقيه على فروة راسك بالكامل.
4- سيبيه ينشف لمدة 10 – 15 دقيقة.
5- اغسليه بماية باردة وشامبو خفيف.
6- كرري الطريقة دي 2 – 3 مرات في الاسبوع بانتظام للحصول على تغيرات ملحوظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علاجات البصل للشعر لوقف التساقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.