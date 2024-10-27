علاجات البصل للشعر لوقف التساقط

البصل من المكونات اللي ليه فوايد صحية ممكن تساعدك على تعزيز نمو شعرك ، علاج البصل هيساعد على نمو شعرك بشكل اقوى واطول عن طريق تغذية فروة راسك ، وفي المقالة بتاعتنا هنشارك معاكم علاجات البصل للشعر اللي هتقدملك حل مضمون لوقف تساقط الشعر.

- العلاج 1: ماسك الشعر

هتحتاجي:

- 1 بصلة.

- 2 معلقة كبيرة لبن رايب.

الطريقة:

1- قطعي البصل قطع صغيرة ، واطحنيها كويس لحد ما تحصلي على عجينة ناعمة.

2- استخدمي مصفي وصفي عصير البصل بشكل منفصل في طبق صغير.

3- خدي 2 معلقة كبيرة من عصير البصل وضيفي لهم اللبن الرايب ، واخلطيهم مع بعض كويس ، كده الماسك جاهز للاستخدام.

4- سرحي شعرك كويس وفكي اي تشابك وقسميه خصلات صغيرة.

5- وزعي الخليط على شعرك كله من الجذور للاطراف ، ودلكيه على فروة راسك بلطف لمدة 2 – 3 دقايق.

6- سيبي الماسك لحد ما ينشف لمدة 15 – 20 دقيقة.

7- بعدها اغسلي شعرك بماية باردة باستخدام اي شامبو عشبي او اي نوع شامبو خفيف.

8- كرري الماسك 3 مرات في الاسبوع لافضل النتايج.

الماسك هيساعد على محاربة بصيلات الشعر الضعيفة ، واصلاح اي ضرر في الشعر ، وهيساعد على تنعيم الشعر واضافة لمعان طبيعي ، كمان الماسك هيعالج جفاف الشعر بفعالية عن طريق ترطيب فروة راسك.

- العلاج 2: علاج فروة الراس

1- امزجي 3 معالق صغيرة من عصير البصل مع 2 معلقة صغيرة من عصير الليمون.

2- وزعي الخليط على فروة راسك بالتساوي.

3- سيبيه لمدة 30 دقيقة ، وبعدها اغسليه بشامبو خفيف.

- العلاج 3: شطف الشعر بالبصل

1- هاتي 3 بصلات واطحنيهم كويس في الخلاط.

2- استخرجي عصير البصل في طبق باستخدام مصفى او قطعة قماش.

3- انقعي قطعة قطن في عصير البصل وطبقيه على فروة راسك بالكامل.

4- سيبيه ينشف لمدة 10 – 15 دقيقة.

5- اغسليه بماية باردة وشامبو خفيف.

6- كرري الطريقة دي 2 – 3 مرات في الاسبوع بانتظام للحصول على تغيرات ملحوظة.