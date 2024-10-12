انت الأن تتابع خبر يا خسارة عمرنا اللي ضاع أونطة!!…الفنانة ليلى علوي تكشف عن وصفة بسيطة موجودة في كل المطابخ تقضي على الكرش وتنسف الدهون تمامًا!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ترغب الكثير من الفتيات في الحصول على وزن مثالي ورشيق، حيث تعتبر السمنة مقبرة الجمال وتصيب الجسم بالعديد من الأمراض، ومن هنا قامت الفنانة ليلى علوى بتوضيح سبب نقص الوزن الكبير واطلالتها المميزة خلال الفترة الماضية والتي تمكنت من خسارة العديد من الكيلوجرامات بدون اتباع نظام غذائي قاسي أو بذل الجهد في التمارين الرياضية، واليكم في هذا المقال المزيد من التفاصيل.

نظام الفنانة ليلى علوي

أوضحت الفنانة ليلي علوي طريقة خسارتها للوزن الكبير، حيث أكدت أنها تكثر من تناول الزبادي بالليمون خاصة في ساعات الليل المتأخرة، حيث تعمل هذه الوصفة على حرق الدهون المتراكمة داخل الجسم والشعور بالشبع لوقت طويل، كما أكدت أنها تقوم بوزن جسمها كل 20 يوم لملاحظة معدل النقصان الخاص بها، وبمجرد تناولها لهذه الوصفة تمكنت من خسارة الوزن بمعدل كبير.

تناول عصائر الخضار

تعتبر عصائر الخضار من أهم الصفات المستخدمة كذلك في خسارة الوزن، حيث تعمل هذه العصائر على مد البشرة بالحيوية والنشاط بالإضافة إلى تعويض الوزن بمجموعة من العناصر الغذائية التي يتم فقدها بشكل يومي، وتتكون هذه العصائر من المكونات الآتية: