انت الان تتابع خبر أحلى كيكة ممكن تعمليها من جمال طعمها هتدمنيها.. الكيكة البرازيلية بالشوكولاتة سهلة وسريعة هتشرفك في الضيافة والمناسبات والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - الكيكة البرازيلية، هي كيكة شوكولاتة رائعة لعشاق الشوكولاتة، يعشقها كل من يتذوقها، لها طعم مختلف عن الكيكة المعتادة، يمكننا الاعتماد عليها في أعياد ميلاد والمناسبات المختلفة، واليوم سوف نقدم طريقة رائعة من روائع الحلويات المميزة، وهي طريقة الكيكة البرازيلية بخطوات مضمونة جدًا وبسيطة ومكونات في متناول الجميع، لذلك تابعونا للتعرف عليها.

طريقة عمل الكيكة البرازيلية

معنا اليوم طريقة عمل الكيكة البرازيلية، تعتبر من أنواع الكيكات المميزة الرائعة بالنسبة للجميع خاصًة عشاق الشوكولاتة، يمكن تناولها بجانب المشروبات المثلجة، ويمكننا عملها بأبسط المكونات، وأسرع وقت ممكن وأقل تكاليف، ومن خلال السطور التالية نتعرف على طريقة عملها وهي كالأتي:

المكونات المطلوبة:

كوب ونصف دقيق.

ثلاثة أرباع كوب سكر.

نصف كوب كاكاو.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة بيكنج صوداز

رشة ملح.

2 بيضة.

فانيليا.

ثلاثة أرباع كوب زيت.

نصف كوب ماء مغلي.

لتحضير الصوص:

علبة حليب محلى مكثف.

ربع كوب كاكاو خام.

علبة قشطة.

شوكولاتة شيبس.

طريقة التقديم والتحضير: