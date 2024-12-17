انت الان تتابع خبر أحلى كيكة ممكن تعمليها من جمال طعمها هتدمنيها.. الكيكة البرازيلية بالشوكولاتة سهلة وسريعة هتشرفك في الضيافة والمناسبات والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - الكيكة البرازيلية، هي كيكة شوكولاتة رائعة لعشاق الشوكولاتة، يعشقها كل من يتذوقها، لها طعم مختلف عن الكيكة المعتادة، يمكننا الاعتماد عليها في أعياد ميلاد والمناسبات المختلفة، واليوم سوف نقدم طريقة رائعة من روائع الحلويات المميزة، وهي طريقة الكيكة البرازيلية بخطوات مضمونة جدًا وبسيطة ومكونات في متناول الجميع، لذلك تابعونا للتعرف عليها.
طريقة عمل الكيكة البرازيلية
معنا اليوم طريقة عمل الكيكة البرازيلية، تعتبر من أنواع الكيكات المميزة الرائعة بالنسبة للجميع خاصًة عشاق الشوكولاتة، يمكن تناولها بجانب المشروبات المثلجة، ويمكننا عملها بأبسط المكونات، وأسرع وقت ممكن وأقل تكاليف، ومن خلال السطور التالية نتعرف على طريقة عملها وهي كالأتي:
المكونات المطلوبة:
- كوب ونصف دقيق.
- ثلاثة أرباع كوب سكر.
- نصف كوب كاكاو.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة بيكنج صوداز
- رشة ملح.
- 2 بيضة.
- فانيليا.
- ثلاثة أرباع كوب زيت.
- نصف كوب ماء مغلي.
لتحضير الصوص:
- علبة حليب محلى مكثف.
- ربع كوب كاكاو خام.
- علبة قشطة.
- شوكولاتة شيبس.
طريقة التقديم والتحضير:
- أولاً، نخلط كل المكونات الجافة معًا جيدًا، وهي الدقيق والسكر مع البيكنج بودر والبيكنج صودا، وأيضًا الكاكاو الخام، وأخيرًا رشة ملح.
- نجهز بولة مناسبة الحجم، نضع فيها البيض مع الفانيليا ونخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي.
- نضيف الزيت والحليب ونخفقهم لمدة بضع دقائق.
- بعد ذلك، نضيف نصف المكونات الجافة ونخفق جيدًا، ثم نضيف الماء الساخن.
- نضيف باقي الخليط الجاف تدريجيًا حتى نحصل على قوام سائل نسبيًا.
- نجهز القوالب الكرتونية أو الصينية أو أي شيء حسب الرغبة، وننزل بالخليط داخل القوالب.
- ندخلها الفرن على درجة حرارة 160 في الرف الأوسط من الأسفل لمدة 25 دقيقة.
- عند خروجها نختبرها بالعود الخشبي.
- نتركها جانبًا حتى تبرد.
- نجهز الصوص بوضع الحليب المكثف والكاكاو في حلة صغيرة على نار هادئة، ونقلب.
- ثم نضيف علبة القشطة (اختياري) ونقلب جيدًا.
- نزينها بالصوص مع شوكولاتة شيبس على الوجه.
- توضع بعد ذلك في الثلاجة حتى تبرد وتتماسك وتقدم في أي وقت بألف هنا وشفا.