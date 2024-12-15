انت الأن تتابع خبر “مش هتحتاج انسولين تاني”.. عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مرض السكري هو من أكثر الأمراض المزمنة انتشارا في العالم ويشكل تحديا كبيرا للعديد من المرضى الذين يعتمدون على الأدوية مثل الأنسولين لإدارة مستويات السكر في الدم، لكن مؤخرا ظهرت دراسات جديدة تشير إلى وجود عشبة فعالة قد تساعد في تقليل مستوى السكر التراكمي في الدم بشكل ملحوظ في غضون 30 دقيقة فقط، الدراسة التي أجراها الدكتور مون جيا تان وفريقه من الأكاديمية الصينية للعلوم نشرت في مجلة “الكيمياء والأحياء” قد تكشف عن إمكانيات جديدة لتقليل الاعتماد على الأدوية التقليدية.

تأثير العشبة على مستويات السكر التراكمي

العشبة التي تم البحث عنها في الدراسة تعرف باسم “كمثرى البلسم” أو ما يعرف أيضا بـ “الحنظل” وقد أظهرت أبحاثها تأثيرا إيجابيا في خفض مستويات السكر في الدم، أحد المركبات النشطة في هذه العشبة والمعروفة باسم كوكوربيتان تريتوربينويدس يعمل على تحفيز مستقبلات السكر في الجسم (جلوت 4) لتحسين امتصاص السكر في الخلايا، هذه المركبات لها تأثير مشابه للأنسولين ما يعني أنها قد تلعب دورا مهما في معالجة مقاومة الأنسولين وهي مشكلة يعاني منها الكثير من مرضى السكري، على الرغم من أن الدراسة ركزت على التجارب على الفئران إلا أن النتائج أظهرت تحسنا ملحوظا في مستويات السكر وهو ما يشير إلى إمكانات كبيرة للعشبة في العلاج البشري أيضًا.

فوائد العشبة في علاج السكري والمستقبل العلاجى