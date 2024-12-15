انت الأن تتابع خبر "شعرك هيمشي معاكي في الارض!"... وصفة الحنه الجبارة لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ ... هتقولي ياريتني كنت عرفتها من زمان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنتي تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة لتطويل شعرك بسرعة، فإن خلطة الحناء تعد من أفضل الحلول التي يمكن الاعتماد عليها، والحناء ليست مجرد مكون طبيعي لصبغ الشعر، بل تحتوي على عناصر مغذية تعمل على تقوية بصيلات الشعر وزيادة طوله وكثافته عند مزجها بمكونات طبيعية أخرى.

مكونات خلطة الحناء لتطويل الشعر

5 ملاعق كبيرة من الروز ماري.

5 أعواد من القرنفل.

3 فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من الكركديه.

نصف كوب من الحناء.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زيت خروع.

ملعقة زيت روز ماري.

خطوات إعداد الخلطة( تحضير المكونات السائلة)

ضعي الروز ماري، القرنفل، الثوم، والكركديه في ماء مغلي واتركي الخليط يغلي على نار هادئة.

بعد الغليان، اتركي الخليط ليبرد قليلاً مع تغطيته للحفاظ على الزيوت الطيارة.

إعداد خليط الحناء

في وعاء كبير، اخلطي الحناء مع الزيوت (زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت روز ماري).

أضيفي المزيج السائل إلى الحناء تدريجياً مع العجن حتى يصبح القوام شبيهاً بعجينة الكيك.

غطي الوعاء واتركي الحناء لتتخمر طوال الليل.

طريقة استخدام الحناء لتطويل الشعر

قسمي شعرك إلى خصلات صغيرة.

وزعي الحناء على جميع أجزاء الشعر، مع التأكد من تغطية الجذور والأطراف.

لفي شعرك وضعي كاب حراري لتسريع الامتصاص

اتركي الحناء على شعرك طوال اليوم.

اغسلي شعرك جيداً بالماء والشامبو، ثم استخدمي البلسم المناسب وانهي بروتين العناية بالسيروم.

فوائد خلطة الحناء