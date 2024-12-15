انت الأن تتابع خبر مش هتروحي للكوافير تانى ولا محلات التجميل..أسهل طريقة لصبغ الحواجب طبيعياً بدون أي مواد كيمائية ولا صبغات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صبغ الحواجب طبيعياً بدون أي مواد كيمائية ولا صبغات، فقد يبحث العديد من الفتيات عبر مواقع السوشيال ميديا وبالتحديد في الفترة الحالية نتيجة لارتفاع الأسعار عن إيجاد طرق معينة سهلة وبسيطة منها تتمكن من صبغ أو رسم الحواجب بشكل كأنه طبيعي, فقد يرجع ذلك إلى عدة أسباب والتي يعد منها حدوث شيب في الحواجب أو وجود فرغات أو غير ذلك، لذا من خلال السطور القادمة سنتعرف على بعض الطرق التي يمكن استعمالها.

صبغ الحواجب طبيعياً بدون أي مواد كيمائية

يوجد العديد من الطرق والتي يعد منها كما يلي:

استخدام الحناء

يعتبر استعمال ذلك من أكثر الوسائل الطبيعية لصبغ الحواجب في البيت بكيفية نشطة وآمنة دون الحاجة للذهاب إلى الكوافير، ومن الممكن استخدامها من خلال خلط كمية من الحناء باللون الذي ترغب فيه الفتاة مع قطرات من الماء الدافئ.

بعد ذلك يتم تركهم لقليل من الوقت حتى يتحول الخليط إلى اللون المرغوب، ثم يستعمل مسحة قطنية من أجل تمشيط الحاجبين بها باتجاه الخارج، ثم التوقف حوالي 30 دقيقة، ثم يتم مسح الحواجب باستخدام قطعة قطن مبللة، ثم يغسل الوجهة.

صبغ الحواجب بالكاكاو

فقد يستعمل الكاكاو في صبغ الحواجب ذلك من أجل الحصول على لون بني داكن أو أسود، وذلك من خلال خلط كمية من الكاكاو مع ملعقة من جل الصبار وقليل من مطحون الفحم المنشط.

ثم يوضع على الحواجب، ويترك الخليط لفترة زمنية تصل إلى عشرون دقيقة ثم يتم مسحه بواسطة قطعة قطن مبللة.

صبغ الحواجب بالقهوة

يجب تكرار هذا المزيج مجموعة من المرات في الأسبوع من أجل النيل على أحسن النتائج لأنه مصنوع من مواد طبيعية تمامًا، على عكس المواد الكيميائية التي تمتص الصبغة بشكل سريع، وذلك باتباع التعليمات الآتية:

المكونات:

2 ملعقة طعام من القهوة.

ملعقة متوسطة كاكاو.

ملعقة متوسطة من العسل.

ملعقة طعام زيت جوز الهند.

1/2 ملعقة متوسطة جل الصبار.

طريقة: