انت الأن تتابع خبر «عشبة سحرية في كل بيت عربي» مفتاح الشباب والذاكرة القوية، اكتشف سرها الآن! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعد الجنكة واحدة من أقدم النباتات الحية، وهي نبات معمر ذو أصل صيني، لكنها تُزرع الآن في العديد من البلدان، بما في ذلك اليابان وتُعرف الجنكة أيضًا باسم “عشبة النسيان”، وتسمى أشجارها بشجرة الذكاء، نظرًا لفوائدها الكبيرة في تحسين الذاكرة وتتوفر هذه العشبة على شكل مكملات غذائية تُباع في الصيدليات، وقد اشتهرت منذ القدم بخصائصها المفيدة لحماية الدماغ والذاكرة بفضل احتوائها على مواد كيميائية مضادة للأكسدة.

المكونات الفعالة في الجنكة

تحتوي الجنكة على مركبات فعالة مثل:

الفلافونويدات: تتميز بخصائصها القوية المضادة للأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف.

التربينويدات: تُساهم في تحسين الدورة الدموية من خلال توسيع الأوعية الدموية وتقليل الالتصاق بين الصفائح الدموية.

الفوائد الصحية للجنكة

تقليل القلق: أظهرت الدراسات أن تناول مستخلص الجنكة لمدة أربعة أسابيع متواصلة قد يُساهم في تخفيف أعراض القلق.

دعم صحة الدماغ: قد تُساعد الجنكة في تقليل أعراض الخرف، لكنها ليست بديلًا مثبت الفعالية عن الأدوية المخصصة لعلاج الزهايمر والخرف.

أعشاب أخرى لتعزيز الذاكرة والتركيز

بالإضافة إلى الجنكة، هناك أعشاب ومكونات طبيعية أخرى يمكن أن تُساهم في تعزيز الذاكرة وصحة الدماغ:

الحبة السوداء (حبة البركة):

تتمتع بفوائد متعددة لجسم الإنسان، بما في ذلك تعزيز الصحة العامة والذاكرة.

الزنجبيل:

يُساعد على تحسين الدورة الدموية، مما يعزز نشاط الدماغ ويُحفز عمله.

اللبان الذكر:

يُحفز الدماغ ويُقوي الذاكرة والتركيز. يُنصح بتناول منقوعه يوميًا على الريق.

التمر:

يحتوي على معادن وفيتامينات تنشط المخ، مثل الفوسفور والحديد، اللذين يُساهمان في تحسين الدورة الدموية في الدماغ.

زيت الزيتون:

يُعزز الذاكرة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والدهون الصحية.

إكليل الجبل (الروزماري):