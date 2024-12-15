اقوي كريم لإزالة الشعر من الجذور نهائيا بمكونات طبيعية 100% في البيت

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رياض - احمد صلاح - اقوي كريم لإزالة الشعر من الجذور ، تعاني العديد من السيدات من مشكلة إزالة الشعر، ونموه بشكل سريع، مما يعرضهم للألم والأحراج، كما أن النساء سئمت من استخدام الأجهزة والكريمات والشفرات من إزالة الشعر، لأن كل هذه الأشياء لا تعطي النتيجة المطلوبة، ولا يزيل الشعر من الجذور، مما يجعلة ينمو سريعًا، لذلك يمكنكم صنع كريم طبيعي لإزالة شعر العانة سريع المفعول ويساعد في إزالة الشعر من الجذور.

اقوى كريم لإزالة الشعر من الجذور

هناك بعض الكريمات الطبيعية التي ستساعدك على إزالة الشعر من الجذور، بمكونات سهلة و بسيطة من المنزل وأمنه، كما أن هذه الوصفات ستعطي للجسم نعومة وبياض لأنها تعمل على إزالة الجلد الميت، ومن هذه الوصفات إزالة الشعر بمعجون الأسنان .

المقادير

معجون أسنان، ويفضل يكون لونه أبيض.

ليمونة.

2 ملعقة شبة مطحونة.

معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم.

طريقة التحضير

نقوم بوضع كمية مناسبة من معجون الأسنان في وعاء، ونضيف الشبة.

نخلط المعجون من الشبه حتى يمتزجا.

ثم نضيف الليمون وكربونات الصوديوم على الخليط، حتى يصبح كريم متماسك.

نقوم بفرد الكريم على المنطقة المراده، نقوم بنزع الكريم من المنطقة بشكل معاكس للشعر.

يمكنك تكرار تلك العملية حتى تحصلين على أفضل نتيجة.

يفضل استخدام كريم مرطب.

أفضل طريقة لإزالة الشعر من المنطقة الحساسة

المكونات

ربع كوب من العسل الأبيض.

كوب من السكر.

ليمونة.

طريقة التحضير

نخلط المكونات مع بعضها البعض في وعاء، ثم يدخل الفرن الكهربائي لمدة 3 دقائق.

يترك حتي يعدي، ثم تبدأين بتحريكها بمعلقة خشبية، حتي تحصلين على عجينة لينة.

تقومين بفردها على البشرة، ويتم نزعها عكس إتجاه الشعر.

مميزات استخدام كريمات إزالة الشعر

يوفر الكثير من الوقت و الجهد على الكثير من النساء.

قلة التكلفة، مكونات الكريم تكون متوفرة في جميع المنازل.

سهولة الاستخدام.

تدوم النتيجة لفترات طويلة.

يكون مناسب لجميع أنواع البشرة.

يزيل الجلد الميت.

يجعل البشرة أكثر نعومة وحيوية.

نصائح قبل استعمال كريمات إزالة الشعر

يوجد طريقة لكي تستطيع أن تستعملي تلك الكريمات وتحصلين على أفضل نتيجة، وهي: