تحت رعاية وزير العمل ورئيس جامعة عين شمس ..ندوة لتوعية ”سيدات الوزارة”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 02:32 مساءً - نظمت الإدارة العامة لشئون المرأه والطفل بوزارة العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،ندوة،بالتعاون مع "وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف" بجامعة عين شمس،تستهدف توعية العاملات بديوان عام الوزارة ومسؤولي المرأه بمديريات العمل،وذلك في إطار حملة الـ16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة..حيث انعقدت "الندوة" تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، والدكتور ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس..واستقبل الوزير جبران، فريق عمل الوحدة في مكتبه ،وأعرب عن سعادته بهذا التعاون المُثمر..كما وجه بوضع خطة عمل،بالتعاون مع وحدة دعم المرأةه لقضايا العنف تستهدف جميع وزارات الدولة لأهمية ذلك الموضوع من أجل نشر الوعي للقضاء علي العنف ضد المرأة،كونه ضد حقوق الإنسان.. كما شكر فريق العمل متنميًا لهم التوفيق.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، كانت قد إفتتحت د. شيرين عبد الحي مدير عام إدارة شئون المرأة والطفل هذا اللقاء التوعوي، وألقت الضوء علي الهدف من التعاون المثمر بين الوزارة وجامعة عين شمس المتمثل في زيادة الوعي حول قضايا العنف ضد النساء بكافة أشكاله وكيفية القضاء عليه وذلك لتحقيق المساواه بين الجنسين، مشيرًة إلى أن هذا اللقاء بداية للتعاون المثمر .. كما رحبت بفريق عمل وحدة دعم المرأة والت ترأسها د. هند الهلالي، وفريق عملها،د.سعاد إبراهيم ،ود. نشوي عادل ،وفريق متطوعين من بنات الجامعة..

و ألقت د. هند الهلالي محاضرة بعنوان "مش عادي للعنف الرقمي" وهي عنوان المبادرة التي تبنتها الجامعة منذ عام ٢٠١٥...وأشارت إلي أن الآليات والأنشطة التي تقوم بها الوحدة ،ومن محاورها : كيفية الحماية من وقوع المرأة للابتزاز والعنف الالكتروني بكل صوره، والتعامل الآمن والسليم للتغلبعلي ذلك..كما ألقت د. سعاد ابراهيم محاضرة عن "الآليات والممارسات التي تستهدف حدة التوتر والضغوط التي تقع تحتها المرأة عند التعرض للعنف في بيئة العمل والأسرة والطرق الآمنهة لتلافيها".. كما قام فريق المتطوعين بتوصيل رسائل إيجابية للسادة الحضور .