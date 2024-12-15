إسعاد يونس ناعية نبيل الحلفاوي: "في أمان الله ياقبطان"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة إسعاد يونس على نعي الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ 77 عامًا، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت إسعاد صورة للراحل نبيل الحلفاوي، وعلقت عليها قائلة:" في أمان الله يا قبطان، تعازيّ الحارة للأحباب الأساتذة خالد الحلفاوي ووليد الحلفاوي وجميع الأسرة، اللهم أنعم عليه بسكني الجنة العامرة بالأحباب السابقين، وأنعم علينا جميعًا بالصبر والقبول".

منشور اسعاد يونس

تدهور الحالة الصحية لـ نبيل الحلفاوي

تدهورت الحالة الصحية لنبيل الحلفاوي ونقل للعناية المركزة قبل وفاته، حيث عانى من ضعف التنفس بسبب تعرضه لهبوط في الدورة الدموية ومنع عنه الزيارات بشكل نهائي، بل قامت أسرته بنقله إلى مستشفي أخرى بسبب تدهور حالته.



آخر أعمال نبيل الحلفاوي

وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.