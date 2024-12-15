الدوري الألماني .. شتوتجارت يتجاوز هايدنهايم بثلاثية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 06:55 مساءً - تغلب شتوتجارت على نظيره هايدنهايم، بنتيجة 3-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 14 من الدوري الألماني.

ثلاثية الفائز حملت توقيع كلاً من ماكسيميليان ميتلشتيت (د20)، إنزو ميلوت (د45)، نيك ولتيماد (د85) بالخطأ في مرماه، فيما سجل باول فانير (د41) هدف هايدنهايم الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع شتوتجارت رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد هايدنهايم عند 10 نقاط في المركز 16.