أعراض جرثومة المعدة وكيفية التخلص منها نهائيًا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

جرثومة المعدة، أو الملوية البوابية، هي عدوى بكتيرية تصيب بطانة المعدة، وتسبب العديد من المشاكل الصحية مثل القرحة الهضمية. في هذا المقال، سنتعرف على أسباب جرثومة المعدة، أعراضها، وطرق علاجها وكيفية الوقاية منها.

ما هي جرثومة المعدة؟

جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا التي تستوطن بطانة المعدة، وتسبب التهابًا مزمنًا يمكن أن يؤدي إلى قرحة المعدة. هذه البكتيريا تنتقل من شخص لآخر عن طريق الطعام أو الماء الملوثين، أو من خلال الاتصال المباشر مع شخص مصاب.

أعراض جرثومة المعدة:

لا يشعر جميع المصابين بجرثومة المعدة بأعراض، ولكن الأعراض الشائعة تشمل:

ألم في المعدة

حرقة في المعدة

انتفاخ

غثيان وقيء

فقدان الشهية

براز داكن اللون

أسباب جرثومة المعدة:

العدوى: تنتقل جرثومة المعدة من شخص لآخر عن طريق الطعام أو الماء الملوثين، أو من خلال الاتصال المباشر مع شخص مصاب.

النظافة الشخصية: عدم غسل الأيدي جيدًا بعد استخدام الحمام أو قبل تناول الطعام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة.

الأحوال المعيشية: يعيش الأشخاص في المناطق المكتظة بالسكان أو الذين يعانون من سوء الظروف الصحية أكثر عرضة للإصابة بجرثومة المعدة.

علاج جرثومة المعدة:

يعتمد علاج جرثومة المعدة على مجموعة من المضادات الحيوية ومثبطات مضخة البروتون، والتي يصفها الطبيب بناءً على حالة المريض. بالإضافة إلى ذلك، يجب اتباع نظام غذائي صحي وتجنب الأطعمة التي تهيج المعدة.

الوقاية من جرثومة المعدة:

غسل الأيدي بانتظام: خاصة بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام.

طهي الطعام جيدًا: التأكد من طهي اللحوم والدواجن جيدًا.

شرب الماء النظيف: تجنب شرب الماء الملوث.

الحفاظ على النظافة الشخصية: غسل الأسنان بانتظام واستخدام أدوات شخصية.

هذا وجرثومة المعدة مرض شائع يمكن علاجه بنجاح إذا تم اكتشافه مبكرًا. من خلال اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على النظافة الشخصية، يمكن الوقاية من الإصابة بجرثومة المعدة وحماية صحتك.