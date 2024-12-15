الدوري الألماني (14): لايبزيج يستضيف آينتراخت

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، أربع مباريات في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، فيلعب هايدنهايم مع شتوتغارت الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبوروسيا دورتموند مع هوفنهايم الساعة 19:30، ولايبزيج مع آينتراخت فرانكفورت الساعة 21:30.

النتائج المسجلة في الجولة (14)

فرايبورغ × فولفسبورغ 3-2

بوروسيا مونشنغلادباخ × هولشتاين كيل 4-1

ماينز × بايرن ميونيخ 2-1

يونيون برلين × بوخوم 1-1

أوجسبورغ × باير ليفركوزن 0-2

سانت باولي × فيردربريمن 0-2

ترتيب فرق المقدمة

1- بايرن ميونيخ: 33 نقطة

2- باير ليفركوزن: 29 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت: 27 نقطة

4- لايبزيج: 24 نقطة

5- فرايبورغ: 24 نقطة