نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني (14): لايبزيج يستضيف آينتراخت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، أربع مباريات في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، فيلعب هايدنهايم مع شتوتغارت الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبوروسيا دورتموند مع هوفنهايم الساعة 19:30، ولايبزيج مع آينتراخت فرانكفورت الساعة 21:30.
النتائج المسجلة في الجولة (14)
فرايبورغ × فولفسبورغ 3-2
بوروسيا مونشنغلادباخ × هولشتاين كيل 4-1
ماينز × بايرن ميونيخ 2-1
يونيون برلين × بوخوم 1-1
أوجسبورغ × باير ليفركوزن 0-2
سانت باولي × فيردربريمن 0-2
ترتيب فرق المقدمة
1- بايرن ميونيخ: 33 نقطة
2- باير ليفركوزن: 29 نقطة
3- آينتراخت فرانكفورت: 27 نقطة
4- لايبزيج: 24 نقطة
5- فرايبورغ: 24 نقطة