السفير المري: زيارة ولي العهد الأردني للكويت تؤكد عمق العلاقات الثنائية الأخوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً - - العلاقات الكويتية الأردنية مثال يحتذى في التضامن والتعاون العربي

- الكويت تثمن الدور الكبير والفاعل الذي تؤديه المملكة الأردنية الهاشمية في دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية

رحب السفير الكويتي لدى الأردن حمد المري بالزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى وطنه الثاني الكويت اليوم الأحد، مؤكدا أنها «تأتي في إطار العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين».

وقال المري لوكالة الأنباء الكويتية إن هذه العلاقات حظيت برعاية رسمية منذ بدايتها في العام 1961 وتم تأطيرها بأكثر من 73 اتفاقية شراكة وتعاون في مختلف المجالات، وتعد امتدادا للتنسيق والتشاور المستمر بين القيادتين الحكيمتين بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وأضاف أن العلاقات الكويتية - الأردنية مثال يحتذى في التضامن والتعاون العربي حيث تجمع البلدين روابط أخوية تاريخية وثيقة تشمل مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم والصحة وتستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وعبر المري عن أمله بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أوسع بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق تطلعاتهما المشتركة.

وذكر أن دولة الكويت تثمن الدور الكبير والفاعل الذي تؤديه المملكة الأردنية الهاشمية في دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية علاوة على التزامها بدعم الاستقرار في المنطقة.