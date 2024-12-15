النواب: إحالة مشروعات قوانين حوافز ضريبية وتعديلات قانون الري للجان المختصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن حوافز ضريبية وتعديلات على قانون الموارد المائية والري، إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وتضمنت الإحالات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

كما تضمنت الإحالات مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.