استمتعي برشاقتك خلال العام الجديد.. بعد اتباع النصائح وتناول المشروبات الفعّالة لتحقيق ذلك

إذا كنتِ تبحثين عن مشروبات طبيعية وصحية للحفاظ على رشاقتكِ بعد إنقاص وزنكِ؛ فلابد في المقام الأول أن تلتزمي باتباع العادات الصحية التي تُحفز وظائف جسمكِ باستمرار للتخلص من الدهون الزائدة دومًا، ومن دون الحاجة إلى اتباع الحميات القاسية المرهقة.

لذا ابدأي معنا مع بداية العام الجديد 2025 في تحقيق المعادلة الصعبة التي تطمحين الوصول إليها، وهي تحقيق التوازن بين الصحة الجيدة والقوام الرشيق في آن واحد من دون إهدار واحدة على حساب الآخرى؛ وخصوصًا إذا كنتِ أحد اللاتي يرغبّن في الحفاظ على رشاقتهن بعد رحلة طويلة مع إنقاص الوزن خلال السنوات الماضية.

لذا دعينا نُطلعكِ عبر موقع "دوت الخليج" على أفضل 5 مشروبات طبيعية ستُحافظ على رشاقتكِ خلال العام الجديد، بعد إنقاص وزنكِ ورغبتكِ في الحفاظ على وزنكِ التي أنتِ عليه الآن، وذلك بناءً على توصيات استشارية التغذية العلاجية فيروز مجدي بمركز الفيروز في القاهرة، كي نساهم في الحفاظ على ميزان حصادك، ومجهودك في تخسيس وزنكِ للحصول على قوام رشيق وإطلالة مشرقة من دون المعاناة في عام 2025.

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نصائح مهمة للحفاظ على رشاقتك والحصول على قوام ممشوق في عام 2025 لا تغفليها

نصائح للحفاظ على رشاقتكِ في عام 2025

وبحسب دكتورة فيروز، الحفاظ على رشاقة جسم المرأة بصفة عامة، مرتبط بعاداتها الصحية المتبعة خلال الشهور التي بذلت فيها مجهود للوصول إلى ما تطمع إليه، والأهم الحميات الغذائية السلمية التي خُصصت لها واستجاب لها جسمها بناء على توصيتا الطبيب المختص.

وبالتالي، إذا كانت اعتمدتِخلال الفترات الأخيرة على خطة غذائية وبدنية ساهمت في إنقاص وزنها بالشكل الصحي أي لا يزيد إنقاص وزنها عن 2 كيلو في الأسبوع فسيكون من السهل عليها الحفاظ على رشاقتها خلال العام الجديد؛ وخصوصًا مع تناول بعض المشروبات الصحية المُساهمة في ذلك. أما إذا كانت المرأة تبحث دومًا على الحلول السريعة واتباع الحميات القاسية؛ فللآسف سيسهل استعادة وزنها وبمجرد توقفها عن النظام الغذائي الذي اتبعته سالفًا.

ومع ذلك، ليس هناك وقت للخوض في تفاصيل قد فات أوانها؛ لذا على كل امرأة تسعى للحفاظ على رشاقتها قدر المستطاع؛ فلابد من اتباعها بعض النصائح المهمة، وذلك على النحو التالي:

احرصي على تناول وجبة الإفطار يوميًا والغنية بالبروتين للحفاظ على رشاقتكِ في 2025

ابتعدّي عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية قدر المستطاع خلال العام الجديد.

أكّثري من تناول الماء الفاتر، والمشروبات الطبيعية الحارقة للدهون على مدار العام الجديد 2025.

اعتمدّي على وجبة الإفطار الغنية بالبروتينات يوميًا.

قلّلي من الكميات المتناولة مع ضرورة المضغ ببطء؛ من أجل الشعور بالشبع لفترات طويلة دومًا.

حافظي على ميزان رشاقتكِ بممارسة الرياضة البسيطة يوميًا، وخصوصًا المشي لمدة 30 دقيقة على الأسطح المستوية مع استقامة الجسم، وشدّ عضلات البطن للحفاظ على مقاس خصرك على وجه الخصوص.

خصصّي 5 وجبات يومية بكميات صغيرة غنية بالخضروات، والفواكة الطازجة لتعزيز عملية الأيض وحرق الدهون بشكل صحي.

تجنبّي الإكثار من تناول الكربوهيدرات؛ لأنه سُيساهم بصورة كبيرة في زيادة الوزن مرّة أخرى. وهنا ننصح باستبدال الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض بتلك المصنوعة بالدقيق الأسمر؛ لأنها أقل بكثير في السعرات الحرارية.

إجراء هام يُعد من طرق الحفاظ على الوزن بعد الرجيم، هو عدم استسلامكِ لتناول كثير من الطعام حتى بعد القيام بتناول وجبات دسمة بشكل متكرر على مدار عام 2025. وهنا يجب الانتباه والتوقف عن الأخطاء قبل أن تصلي لمرحلة يصعب فيها التحكم بالشهية؛ لأنه لا مشكلة من الاستمتاع بتناول الوجبات الشهية لبعض الأيام، لكن لا يجب الاستمرار في هذا لفترة طويلة.

قد تكون مراقبة الوزن أحد طرق الحفاظ على الوزن بعد الرجيم الفعّالة؛ لأن مراقبة الوزن بمثابة أداة تحذيرية، فعند زيادة الوزن يتحفز الشخص في تغيير نمط حياته الذي اتبعه مؤخرًا. لا يشترط القيام بقياس الوزن يوميًا، بل يمكن أن يكون كل 4 أيام ثلاثة إلى أربعة أيام. علمًا أنه في حال وجود مناسبة خاصة أو عطلة تضطرين فيها لتناول أطعمة مختلفة، ومرتفعة السعرات؛ فيجب عليكِ التحضير لهذا من خلال الحفاظ على الوزن في الفترة التي تسبق هذه الأوقات.

تناولي الوجبة الحرّةحتى مع اتباع نمط غذائي صحي؛ إذ ينصح بتناول وجبة حرّة في نهاية الأسبوع لتساعد في زيادة الحرق، وتزيد من حماسكِ لاستكمال النمط السليم في تناول الأطعمة الصحية بصفة عامة. لكن يجب ألا تزيد عن وجبة واحدة، ويتم فيها أكل ما ترغبين من الأطعمة الدسمة والحلوى، ليتم العودة إلى المسار الصحيح في ما بعد.

حسنيّ من حالتك المزاجية بسماع الموسيقى الهادئة لمدة 10 دقائق يوميًا قبل الخلود إلى النوم، كي تتخلصي من التعب والإرهاق بصفة عامة.

إلتزمي بخطتكِ التجميلية، واستعدادكِ للتغيير بحب وشغف على مدار عام 2025، كي تتخلصي من شهوة الأكل وعدم تفريع طاقتكِ في تناول الطعام خلال العام الجديد.

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5 مشروبات طبيعية تحافظ على رشاقتكِ خلال العام الجديد

مشروب السبانخ والخس أحد المشروبات الطبيعية الفعالة للحفاظ على رشاقتكِ دومًا

نصحت دكتورة فيروز، باتباع النصائح السالفة الذكر، مع مراعاة تخصيص حصص يومية من أفضل 5 مشروبات طبيعية قد تُساهم في الحفاظ على رشاقة المرأة بعد إنقاص وزنها، وذلك على النحو التالي:

مشروب البنجر، يحوي الفيتامينات والمعادن، خصوصًا مادة البيتاكاروتين وفيتامين C، لمنح المرأة الشعور بالطاقة والحيوية على مدار العام الجديد. مشروب الزنجبيل والكمثرى، يزيل سموم جسم المرأة، ويُنشط الدورة الدموية بصفة مستمرة. مشروب الكركم والزنجبيل والليمون، يُعزز كبح شهية المرأة بعد إنقاص وزنها، كما يُساهم في الحفاظ على نضارة بشرتها ورشاقتها في آن واحد. مشروب السبانخ والخس، يُساهم في حرق دهون منطقة الخصر، ويقاوم إصابة المرأة بالفيروسات والأمراض المتنوعة في آن واحد. مشروب الطماطم، يُعزز رطوبة جسم المرأة، ونضارة بشرتها، وذلك بخلاف حرق دهون منطقة الذراعين على تحديدًا.

وأخيرا، انتظمي في اختيار ما يناسبك من أفضل 5 مشروبات طبيعية وصحية، بمعدل 3 أكواب متوسطة الحجم يوميًا، والخالية من السكريات والنكهات الصناعية، على أن تكون بمثابة وجبة خفيفة بعد الوجبات الرئيسية بساعتين، للحفاظ على رشاقتكِ ليس فقط في عام 2025، ولكن مدى الحياة.