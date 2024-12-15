انت الأن تتابع خبر نتيجة سريعة هتبهرك.. نواة التمر للقضاء على الشعر الأبيض نهائيًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نواة التمر للقضاء على الشعر الأبيض نهائيًا، حيث أن ظهور الشعر الأبيض لم يعني التقدم في العمر، فقد تكون عوامل وراثية أن عوامل بيئية، وقد يسبب الشعر الأبيض حالة من القلق للعديد من الأشخاص عند ظهوره في سن مبكر، ولذلك يبحثون عن طرق تساعدهم في القضاء عليه نهائياً بمكونات طبيعية دون استخدام الصبغات التي قد تؤدي إلى تلف الشعر بعد فترة، لذلك يعتبر “نواة التمر” من المواد الطبيعية الذي يحتوي على الكثير من الفوائد للشعر ومن أهمها دعم صحة الشعر والقضاء على الشعر أبيض نهائياً.

وصفات نواة التمر للقضاء على الشعر الأبيض نهائياً

هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تعتمد على نواة التمر تقضي على شيب الشعر نهائياً دون عودة وسوف نتعرف على بعضها:

نواة التمر وزيت الزيتون للشعر الأبيض

نحضر القليل من نواة التمر ونضعه في مقلاه لتحميصه، ثم ضعه في الكبه لطحنه وجعله كالمسحوق.

ثم أحضر القليل من زيت الزيتون وضع عليه مسحوق نواة التمر وقم بتركهم حتى الغليان.

يترك حتى يبرد، ثم يتم وضعه على الشعر من الجذور إلى الأطراف مراعاة تدليك فروة الرأس جيدا بالخليط.

يتم ترك المزيج على الشعر لمدة 45 دقيقة، بعد ذلك أغسل الشعر بالماء والشامبو.

كرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً وستحصل على نتائج مبهرة خلال فترة قليلة.

وصفة مسحوق نواة التمر مع زيت جوز الهند

نخلط القليل من مسحوق نواة التمر مع زيت جوز الهند وفقا لطول الشعر.

يتم تدليك فروة الرأس والشعر بهذه الوصفة لمدة 5 دقائق.

تترك على الشعر لمدة 30 دقيقة، بعد ذلك يتم غسلها بالماء والشامبو.

حيث أن هذه الوصفة تساعد على ترطيب الشعر وتعزيز نمو الشعر بشكل طبيعي والقضاء على الشيب المبكر.

فوائد نواة التمر للشعر الأبيض.

تعزيز إنتاج الميلانين الطبيعي:

لأن نواة التمر غني بالمعادن ومضادات الأكسدة مما تعزز إنتاج الميلانين وتقضي على الشيب بشكل تدريجي.

تقوية وتغذية بصيلات الشعر:

حيث أنه يحتوي على الفيتامينات المختلفة والمعادن والمغنسيوم والحديد والكالسيوم، وكل ذلك يساعد على تغذية وتقوية بصيلات الشعر ويقلل من ظهور الشعر الأبيض.

تحسين الدورة الدموية بفروة الرأس:

عند تدليك فروة الرأس بمسحوق نواة التمر بزيت طبيعي يساعد على تنشيط الدورة الدوية ويعزز عملية وصول الغذاء والأكسجين إلى بصيلة الشعر، وكل ذلك يساعد على قضاء الشعر الأبيض ويؤخر ظهوره.

مكافحة الشيب: