"وفري حق الشامبو واشتري دهب.. طريقة سهلة لعمل شامبو طبيعي بمكونات من مطبخك!"

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رياض - احمد صلاح - مع ارتفاع أسعار منتجات العناية بالشعر تبحث الكثير من السيدات عن بدائل طبيعية وغير مكلفة تساعدهن على تنظيف الشعر وترطيبه دون الحاجة إلى شراء الشامبوهات الكيميائية التي قد تسبب ضررا للشعر على المدى الطويل لحسن الحظ يمكنك الآن تحضير شامبو طبيعي في منزلك باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك.

فوائد استخدام الشامبو الطبيعي للشعر

الشامبو الطبيعي يتميز بقدرته على تنظيف الشعر وفروة الرأس بلطف دون التسبب في جفاف أو تلف بفضل خلوه من المواد الكيميائية الضارة كما أنه يغذي الشعر بفضل احتوائه على مكونات طبيعية تعزز من قوته ولمعانه بالإضافة إلى ذلك يمكنك التحكم في المكونات حسب احتياجات شعرك سواء كان دهنيا أو جافا أو يعاني من التقصف.

طريقة صنع شامبو طبيعي من البيض والعسل

لعمل شامبو طبيعي بسيط امزجي بيضتين مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقتين من زيت الزيتون إذا كان شعرك جافا أضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون لتقليل الدهون الزائدة وزعي الخليط على فروة الرأس والشعر ودلكي بلطف لمدة دقيقتين ثم اشطفيه جيدا بالماء الفاتر ستحصلين على شعر نظيف ولامع دون الحاجة إلى أي مواد كيميائية.

شامبو الأعشاب لترطيب الشعر وتقويته

لتحضير شامبو الأعشاب اغلي كوبين من الماء مع ملعقة كبيرة من أوراق إكليل الجبل وأخرى من النعناع واتركيه ليبرد تماما صفي الخليط وأضيفي إليه نصف كوب من جل الصبار وملعقة صغيرة من زيت اللوز ضعي الخليط في زجاجة واستخدميه عند غسل شعرك حيث يساعد على تقوية البصيلات وترطيب فروة الرأس.

نصائح لضمان أفضل النتائج عند استخدام الشامبو الطبيعي