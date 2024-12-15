«عشبة رائعة برائحة الجنة» السر الذي يعيد لك الشباب حتى بعد سن الـ70.. ياريتني عرفتها من زمان!

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رياض - احمد صلاح - في عالم العناية بالبشرة، تبرز العلاجات الطبيعية كخيارات مفضلة للحصول على بشرة صحية ونضرة. من بين هذه العلاجات، تأتي عشبة البقلة كأحد الحلول الفعّالة لتنظيف البشرة وتجديدها. في هذا المقال، سنتعرف على فوائد عشبة البقلة واستخداماتها، مع شرح طريقة تحضير ماسك البقلة بخطوات بسيطة.

خصائص عشبة البقلة في تنظيف البشرة

عشبة البقلة معروفة بخصائصها المميزة لتنظيف البشرة بعمق. فهي:

إزالة الشوائب: تعمل على إزالة الأوساخ والخلايا الميتة التي تسد المسام.

تنقية البشرة: تسهم في توحيد لون البشرة ومنحها إشراقًا طبيعيًا.

تنظيم الزيوت: تساعد في تنظيم إفراز الزيوت الطبيعية، مما يجعلها مثالية للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب.

فوائد عشبة البقلة للبشرة

عشبة البقلة غنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة البشرة، منها:

فيتامين أ: يحفز تجديد خلايا البشرة ويعمل على توحيد لونها.

فيتامين ج: يساعد في إنتاج الكولاجين للحفاظ على مرونة البشرة وتقليل التجاعيد.

المعادن الأساسية: تحتوي على المنغنيز، الكالسيوم، والمغنيسيوم، التي تقوي البشرة وتحميها من العوامل البيئية الضارة.

مكونات تحضير ماسك البقلة

لتحضير ماسك البقلة، ستحتاج إلى:

نصف كوب من نبات البقلة (الرجلة).

كوب ونصف من الماء الفاتر.

قطعة من القطن.

خطوات تحضير ماسك البقلة

قم بتقطيع حفنة من عشبة البقلة الخضراء.

ضع القطع في الخلاط الكهربائي مع كمية صغيرة من الماء.

شغّل الخلاط حتى تحصل على خليط ناعم ومتجانس.

طريقة استخدام ماسك البقلة

للحصول على أفضل النتائج، اتبع الخطوات التالية:

نظف بشرتك جيدًا قبل وضع الماسك.

باستخدام قطعة قطن، ضع الخليط على الوجه والرقبة بلطف.

اترك الماسك لمدة 15-20 دقيقة.

اشطف وجهك بالماء البارد لتنشيط الدورة الدموية وإغلاق المسام.

رطّب بشرتك باستخدام جل الألوفيرا أو تونر طبيعي.

الاستخدام المنتظم