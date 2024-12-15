عاجل- وداعًا نبيل الحلفاوي: موعد جنازته ومكان تشييع الجثمان

القاهرة - محمد ابراهيم - توفي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد معاناة مع مرض ألمّ به خلال الأيام الماضية، مما استدعى نقله إلى العناية المركزة. أعلن أفراد عائلته عن موعد جنازته، والتي ستُشيّع عقب صلاة العشاء اليوم الأحد، من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد. جاء خبر رحيله كصدمة كبيرة للوسط الفني ولجمهوره الذي أحب إبداعاته وصراحته التي ميزته على مدار مسيرته الفنية.

موعد ومكان الجنازة

أكدت أسرة الفنان الراحل أن مراسم الجنازة ستقام اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث سيتم دفنه بحضور أفراد العائلة وزملائه من الوسط الفني الذين نعوه بحزن بالغ. وقد عبّر نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، عن عميق حزنه لرحيل الحلفاوي، مؤكدًا أنه كان فنانًا استثنائيًا وإنسانًا محبوبًا من الجميع.

مسيرة فنية خالدة

وُلد نبيل الحلفاوي في 22 أبريل 1947 بحي السيدة زينب بالقاهرة، وبدأ حياته كطالب في كليات الهندسة والصيدلة والتجارة قبل أن يكتشف شغفه الحقيقي بالفن. تخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1970، ومنذ ذلك الحين، قدم العديد من الأعمال التي جعلته واحدًا من أعمدة الدراما والسينما المصرية.

من أبرز أعماله السينمائية فيلم الطريق إلى إيلات، وفيلم شبكة الموت، بالإضافة إلى أدواره المميزة في المسلسلات، مثل رأفت الهجان وزيزينيا. ترك بصمة لا تُنسى بأدائه المميز وشخصيته التي عكست العمق الإنساني في كل دور قدمه. كان آخر ظهور فني له في فيلم تسليم أهالي عام 2022، من إخراج نجله خالد الحلفاوي.

ذكريات ودعم النجوم

في أيامه الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تضامنًا كبيرًا من زملائه الفنانين الذين دعوا له بالشفاء. تحدث الفنان يحيى الفخراني عن موقف إنساني جمعه مع الحلفاوي، حين تنازل الأخير عن دوره في إحدى المسرحيات لدعم بدايته الفنية، مما يعكس طيبته وكرمه.