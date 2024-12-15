انت الأن تتابع خبر غيري في طريقة غذاء اليوم .. خطوات عمل سلطة المكرونة الباردة في المنزل خطوة بخطوة بأقل المكونات بالمقادير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سلطة المكرونة الباردة هي واحدة من الأطباق المنعشة والمثالية للأيام الحارة أو كوجبة خفيفة خلال فترات مختلفة من اليوم، وتتميز هذه السلطة بتنوع مكوناتها التي تجمع بين المكرونة المطهية والخضروات الطازجة والصلصات الكريمية، كما يمكن تحضير هذه السلطة بسرعة وسهولة، وتعتبر خياراً ممتازاً للمناسبات العائلية أو حفلات الشواء أو حتى كوجبة غداء خفيفة، وفي هذه الوصفة،

مكونات سلطة المكرونة الباردة

400 جرام من المكرونة (يمكنك اختيار أي نوع مفضل).

حبة جزر، مقشرة ومبشورة.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من المايونيز.

رشة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الزعتر.

ربع ضمة من الخس، مقطع إلى قطع صغيرة.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

حبة من الفلفل، مقطعة إلى شرائح.

نصف كوب من الفاصوليا الحمراء، مسلوقة.

طماطم شيري، مقطعة إلى أنصاف.

طريقة تحضير سلطة المكرونة الباردة