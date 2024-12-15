انت الأن تتابع خبر غيري في طريقة غذاء اليوم .. خطوات عمل سلطة المكرونة الباردة في المنزل خطوة بخطوة بأقل المكونات بالمقادير والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سلطة المكرونة الباردة هي واحدة من الأطباق المنعشة والمثالية للأيام الحارة أو كوجبة خفيفة خلال فترات مختلفة من اليوم، وتتميز هذه السلطة بتنوع مكوناتها التي تجمع بين المكرونة المطهية والخضروات الطازجة والصلصات الكريمية، كما يمكن تحضير هذه السلطة بسرعة وسهولة، وتعتبر خياراً ممتازاً للمناسبات العائلية أو حفلات الشواء أو حتى كوجبة غداء خفيفة، وفي هذه الوصفة،
مكونات سلطة المكرونة الباردة
- 400 جرام من المكرونة (يمكنك اختيار أي نوع مفضل).
- حبة جزر، مقشرة ومبشورة.
- كوب من الزبادي.
- نصف كوب من المايونيز.
- رشة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ربع ضمة من الخس، مقطع إلى قطع صغيرة.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- حبة من الفلفل، مقطعة إلى شرائح.
- نصف كوب من الفاصوليا الحمراء، مسلوقة.
- طماطم شيري، مقطعة إلى أنصاف.
طريقة تحضير سلطة المكرونة الباردة
- ابدأي بغلي ماء مملح في قدر كبير.
- أضيفي المكرونة إلى الماء المغلي واتركيها تطهى حسب التعليمات المدونة على العبوة حتى تصبح ناعمة.
- بعد أن تنضج المكرونة، قومي بتصفيتها جيدًا ثم اغسليها تحت الماء البارد لإيقاف عملية الطهي.
- اتركي المكرونة لتبرد تمامًا قبل الانتقال إلى باقي التحضيرات.
- قشري الجزر وابدئي ببشره باستخدام مبشرة ناعمة أو متوسطة الحجم.
- قطعي الفلفل إلى شرائح رفيعة.
- قطعي الطماطم الشيري إلى أنصاف أو أرباع حسب حجمها.
- اغسلي الخس جيدًا ثم قطعيه إلى قطع صغيرة.
- في وعاء صغير، امزجي الزبادي مع المايونيز للحصول على خليط ناعم وكريمي.
- أضيفي رشة من الملح، الزعتر المجفف، وعصير الليمون إلى الخليط، ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- أضيفي زيت الزيتون واستمري في التحريك حتى يتوزع جيدًا في الصلصة.
- في وعاء كبير، ضعي المكرونة المبردة، ثم أضيفي إليها الجزر المبشور، الفلفل الشرائح، والطماطم الشيري.
- أضيفي الفاصوليا الحمراء (التي يجب أن تكون مسلوقة مسبقًا).
- امزجي المكونات برفق حتى تتوزع المكونات جيدًا في المكرونة.
- اسكبي خليط الزبادي والمايونيز فوق المكونات الأخرى، ثم امزجي المكونات معًا حتى تتغلف جميع المكونات بالصلصة بشكل متساوٍ.
- بعد أن يتم خلط المكونات جيدًا، ضعي السلطة في وعاء تقديم مناسب.
- زيني السلطة بأوراق الخس المفرومة وضعها في الثلاجة لمدة 10 إلى 15 دقيقة لتبرد قبل التقديم.
- يمكن تقديمها كوجبة رئيسية خفيفة أو كطبق جانبي مع الوجبات الرئيسي.