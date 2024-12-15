العالم اليوم - تباين في أسواق الخليج وسط ترقب لقرار الفائدة في أميركا

انتم الان تتابعون خبر تباين في أسواق الخليج وسط ترقب لقرار الفائدة في أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 07:22 مساءً - تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في أولى جلسات الأسبوع، الأحد، مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر هذا الأسبوع للحصول على دلالات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الخميس ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في نوفمبر بأكثر من المتوقع.

وتقترب احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي في 17 و18 ديسمبر من 97 بالمئة، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وتؤثر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير على السياسة النقدية في منطقة الخليج.

تحركات الأسعار

هبط المؤشر القياسي السعودي للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق على انخفاض 0.3 بالمئة مع تراجع معظم القطاعات.

وتراجع سهم بنك الرياض 2.1 بالمئة وسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري 0.7 بالمئة.

وهبط المؤشر القياسي في سلطنة عمان 0.7 بالمئة مع تسجيل جميع الأسهم المدرجة عليه خسائر.

وانخفض سهم بنك ظفار 4.7 بالمئة وسهم شركة فولتامب للطاقة تسعة بالمئة.

وأنهى سهم أوكيو للصناعات الأساسية تعاملات اليوم على انخفاض 3.6بالمئة بعد الهبوط بما يصل إلى 10 بالمئة في التعاملات المبكرة في أول طرح له في السوق.

وجمعت الشركة 488.8 مليون دولار من بيع حصة 49 بالمئة في الطرح العام الأولي.

وواصل المؤشر القياسي في قطر المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي وارتفع 0.1 بالمئة.

وارتفع سهم شركة وقود 1.8 بالمئة وسهم الخليج الدولية للخدمات ثلاثة بالمئة.

وخارج منطقة الخليج تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة مع انخفاض سهم مجموعة طلعت مصطفى 1.8 بالمئة وسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني 0.8 بالمئة.

لكن سهم البنك التجاري الدولي ارتفع 0.6 بالمئة وسهم بالم هيلز للتعمير ارتفع 1.4 بالمئة.

وقالت بالم هيلز يوم الخميس إنها رفعت حصتها في شركة "تعليم لخدمات الإدارة" إلى 32.61 بالمئة.