بهذه الكلمات.. يسرا تنعى وفاة "القبطان" نبيل الحلفاوي

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أحمد جودة - القاهرة - بهذه الكلمات.. يسرا تنعي وفاة "القبطان" نبيل الحلفاوي



نعت النجمة يسرا، بخالص الحزن والأسى الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي، والذي وافته المنية اليوم الأحد عن عمر يناهز ال 77 عامًا، داعيًا الله أن يرحمه وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

منشور الفنانة يسرا

و نشرت يسرا، صورة للفنان الراحل نبيل الحلفاوي وعلقت عليها قائلة: "خالص عزائي في وفاة الفنان النبيل والقدير نبيل الحلفاوي تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان وإنا لله وإن إليه راجعون".

بهذه الكلمات.. يسرا تنعي وفاة "القبطان" نبيل الحلفاوي



وفاة نبيل الحلفاوي

رحل عن عالمنا الفنان الكبير نبيل الحلفاوي بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة نتيجة مشاكل في الصدر، نُقل الفنان الراحل إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي حيث أُودع غرفة العناية المركزة نظرًا لتدهور حالته الصحية التي استمرت حتى وافته المنية في الساعات الأخيرة عن عمر يناهز 77 عامًا كما حرصت أسرة الفنان على عدم الإفصاح عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها مكتفية بطلب الدعاء له إلا أن العديد من زملائه في الوسط الفني مثل المخرج عمرو عرفة والفنان صلاح عبد الله والفنانة ريهام عبد الغفور عبروا عن قلقهم البالغ ودعوا الجمهور للوقوف بجانبه بالدعاء في تلك المحنة.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي



وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.