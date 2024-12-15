القاهرة - محمد ابراهيم - ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة بالأسود في أحدث ظهور لها



ظهرت النجمة ياسمين عبد العزيز بإطلالة أنيقة باللون الأسود في أحدث صورها، حيث أبهرت جمهورها بجمالها ورقي إختيارها.



ونشرت ياسمين الصور عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، حيث نالت إعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا بجاذبيتها وتألقها المستمر.

النجمة ياسمين عبد العزيز تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها



و أنهالت التعليقات من الجمهور كالآتي: "حلاوتك من الإعلامية رضوى الشربيني، قمر من الفنانة بوسي، ايه الجمال ده، وحش الكون، جميلة بشكل".

كما يذكر أن ياسمين دائمًا ما تحرص على مشاركة لحظاتها المميزة مع جمهورها، مما يجعلها واحدة من أكثر النجمات تفاعلًا وحبًا بين جمهورها.

ياسمين عبد العزيز تستعد للعودة بقوة في رمضان 2025 بمسلسل “وتقابل حبيب”



تعيش النجمة ياسمين عبد العزيز حالة من النشاط الفني، حيث تواصل حاليًا تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد “وتقابل حبيب”، الذي تعود من خلاله إلى سباق الدراما الرمضاني 2025 بعد غيابها عن موسم العام الماضي.



والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، ورشوان توفيق، إلى جانب ظهور مميز لـمحمود ياسين جونيور.

“وتقابل حبيب” يعد عودة قوية لياسمين إلى عالم الدراما الاجتماعية الممزوجة بالتشويق والرومانسية، ومن المتوقع أن يكون أحد أبرز الأعمال في موسم رمضان 2025، مع استمرار الكشف أسماء جديدة من فريق العمل خلال الفترة المقبلة.

كما بدأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بانطلاق تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “زوجة رجل مش مهم” برفقة الفنان أكرم حسني، والفيلم من تأليف شريف الليثي، واخراج معتز التوني.