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أحمد جودة - القاهرة - عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن شعوره بالإحباط نتيجة الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي في نصف ‏نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.‏

تصريحات مثيرة من مارسيل كولر عقب خسارة كأس التحدي

وأوضح أن الفريق خلق العديد من الفرص خلال المباراة، ولكن لم يتم استغلالها بشكل مثالي، لتذهب المواجهة إلى ركلات ‏الترجيح.‏

وأوضح أن اللاعبين لم يحتفلوا مبكرًا أثناء ركلات الترجيح، وأن عامل التركيز كان له دور كبير في حسم النتيجة.‏

وخسر الأهلي أمام باتشوكا بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد نهاية الوقت الأصلي ‏والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي.‏