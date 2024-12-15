العالم اليوم - يديعوت أحرونوت: تقدم "كبير" في صفقة وقف إطلاق النار بغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 01:27 صباحاً - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، آخر التطورات المتعلقة بصفقة غزة بين إسرائيل وحركة "حماس".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك "تقدم كبير بخصوص صفقة غزة وقد تتحقق خلال أسابيع".

وأضاف المسؤول أن رئيسا الشاباك والموساد "أبلغا مجلس الوزراء بأن حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق لم يكن موجودا من قبل".

وتابع قائلا: "من المتوقع أن يتم تنفيذ الصفقة على مراحل تبدأ في نهاية ولاية الرئيس جو بايدن وتمتد إلى ولاية دونالد ترامب".

وستكون المرحلة الأولى من صفقة غزة بحسب المسؤول "إنسانية تبدأ بإطلاق سراح رهائن مقابل وقف لإطلاق النار لمدة 7 أسابيع".

وفيما يتعلق بالوضع على الجبهة اللبنانية، قال المسؤول إن "اتفاق وقف النار في لبنان صامد وحزب الله بقى من دون إمدادات للذخيرة".

وبالنسبة إلى سوريا قال المسؤول: "ستبقى قواتنا في المناطق التي توغلت فيها داخل سوريا حتى استقرار الأوضاع في البلاد".

وقتل الجيش الإسرائيلي يوم السبت 22 فلسطينيا على الأقل بينهم صحفي في هجمات عسكرية على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية، إن الجيش الإسرائيلي قتل 10 فلسطينيين على الأقل وأصاب عشرات آخرين في استهداف جوي لمبنى بلدية دير البلح.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في أعقاب ذلك، إن الهدف من الغارة كان قتل رئيس بلدية دير البلح، الذي زعم الجيش الإسرائيلي أنه كان من الكوادر النشطة في الجناح العسكري لحركة حماس.

وذكر الناطق باسم الدفاع المدني أن الجيش الإسرائيلي قتل 11 فلسطينيا وأصاب عشرات آخرين في استهداف ثلاث مدارس تؤوي نازحين في مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة السبت أن الحصيلة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، ارتفعت إلى 44930 قتيلا و106624 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.