باتشوكا ينتزع كأس التحدي من الأهلي
توج فريق باتشوكا المكسيكي بلقب كأس التحدي ضمن بطولة كأس القارات للأندية فيفا إنتركونتيننتال بالفوز 6 / 5 على الأهلي المصري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي يوم السبت.
وتأهل باتشوكا لمواجهة ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل الذي استضاف نهائي مونديال قطر 2022.
وحقق الفريق المكسيكي على ملعب 974 لقبه الثاني في إنتركونتيننتال بعد تتويجه بكأس ديربي الأمdvكتين بعد فوزه بثلاثية دون رد على بوتافوغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية يوم الأربعاء الماضي.
أما الأهلي لم يستغل إضاعة الفريق المكسيكي أول ركلتين في ماراثون ركلات الترجيح وأضاع ثلاث ركلات ليفشل أيضا في رد اعتباره من الخسارة أمام باتشوكا بنتيجة 2 - 4 في كأس العالم للأندية عام 2008 باليابان.
واكتفى بطل مصر وإفريقيا بلقب وحيد وهو كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي بعد فوزه على العين الإماراتي بنتيجة 3 - صفر في أواخر أكتوبر الماضي، ويتبخر حلمه في التأهل لنهائي بطولة عالمية لأول مرة في تاريخه.
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