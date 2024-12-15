الريال يرفض الصدارة بالتعادل مع فايكانو

الريال يرفض الصدارة بالتعادل مع فايكانوأهدر ريال مدريد فرصة تصدر ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا، وذلك عقب سقوطه في فخ التعادل 3 - 3 مع مضيفه رايو فايكانو مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة.

سجل أهداف ريال مدريد الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، والإنجليزي جود بيلينغهام، والبرازيلي رودريغو في الدقائق (39 و45 و56)، بينما جاءت أهداف رايو فايكانو، عن طريق أوناي لوبيس والغاني خالد عبد المؤمن وإيسي بالاسيون في الدقائق (4 و36 و64).

ورفع ريال مدريد رصيده الى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة المتصدر، والذي يستضيف ليغانيس اليوم الأحد في ختام الجولة.

في المقابل، يتواجد رايو فايكانو في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.

وفي مباراة أخرى، تمكن ريال مايوركا من تحقيق انتصار مثير على جيرونا بنتيجة (2 - 1 )، رغم استكماله اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه فيدات موريكي في الدقيقة 32.

وتقدم الهولندي دوني فان دي بيك بالهدف الأول لجيرونا، بعد مرور 7 دقائق من بداية اللقاء، قبل أن يقلب ريال مايوركا الطاولة بتسجيل هدفين عن طريق الكندي كايل لارين في الدقيقتين (20 و51).

وصعد ريال مايوركا الى المركز الخامس مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام فياريال الذي يستضيف ريال بيتيس اليوم الأحد، بينما توقف رصيد جيرونا عند 22 نقطة في المركز التاسع.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز إشبيلية على سيلتا فيغو بهدف دون رد، وتعادل أوساسونا مع إسبانيول سلبيا.