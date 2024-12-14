ليفربول وأرسنال يواصلان نزيف النقاط

ليفربول وأرسنال يواصلان نزيف النقاطتعادل ليفربول المتصدر مع ضيفه فولهام 2 ـ 2، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم فولهام بالهدف الأول عن طريق أندرياس بيريرا في الدقيقة 11 وبعدها أكمل ليفربول اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد ظهيره الأيسر أندرو روبرتسون ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 17.

وأدرك ليفربول التعادل بهدف الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة 47 ولكن فولهام تقدم مجددا بهدف ثان سجله رودريجو مونيز في الدقيقة 76 ونجح البديل ديوجو جوتا في تحقيق التعادل لليفربول مرة أخرى في الدقيقة 86.

وتعثر ليفربول للجولة الثانية على التوالي بعد تعادله 3 ـ 3 في المباراة السابقة أمام نيوكاسل يونايتد.

وبقي ليفربول في قمة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، أما فولهام أصبح في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

وفي باقي المباريات، خيم التعادل السلبي على مباراة آرسنال مع ضيفه إيفرتون.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع آرسنال رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي الوصيف، مقابل 15 نقطة لإيفرتون في المركز الخامس عشر.

وحقق نيوكاسل يونايتد فوزا كبيرا على ضيفه ليستر سيتي برباعية نظيفة.

وأنهى نيوكاسل الشوط الأول متقدما بهدف جاكوب ميرفي في الدقيقة 30، وأمطر مرمى ضيفه بثلاثة أهداف في الشوط الثاني لبرونو جيمارايش وألكسندر إيزاك وجاكوب ميرفي في الدقائق 47 و50 و60.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، بعدما حقق فوزه السادس في الدوري هذا الموسم. أما ليستر سيتي فتجمد رصيده عند 14 نقطة بعد خسارته الثامنة في الدوري، ليتراجع للمركز السادس عشر.

وخسر وولفرهامبتون أمام ضيفه إبسويتش تاون 1 ـ 2.

وتقدم إبسويتش بهدف ذاتي سجله مات دوهيرتي لاعب وولفرهامبتون بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 15، وسجل ماتيوس كونيا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 72 وخطف الضيوف نقاط المباراة بهدف في توقيت قاتل سجله جاك تايلور في الدقيقة 94 .

وبقى إبسويتش في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقاط، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).