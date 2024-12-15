نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفضت أن تكون من نصيب الأهلي.. باتشوكا يتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال بركلات الترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت المباراة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي بفوز المكسيكي بركلات الترجيح وينتظر المواجهة النارية المرتقبة أمام ريال مدريد، وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

بدأ اللقاء بين الطرفين بضغط كبير وحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بشكل إيجابي وبالتالي الصعود للأدوار المقبلة ولكن كان للتعادل السلبي رأي أخر في الشوط الأول، حيث شهد العديد وفرص ضائعة لصالح المارد الأحمر.

واستأنف حكم اللقاء الشوط الثاني الذي بدأ برغبة شديدة من جانب الطرفين للترقي للنهائي الأصعب من جانب النادي الأهلي ليصل للقب 155 في تاريخه، واستمرت المحاولات من أجة تسجيل هدف التقدم ولكن دون جدوى حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وأطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الوقت الأصلي من نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية واللجوء للأشواط الإضافية.

دخل لاعبي الأهلي الأشواط الإضافية وعينهم على التأهل لنهائي البطولة، واستمرت المحاولات على مرمى المنافس من أجل تحقيق الهدف، ولكن انتهى الشوط الإضافي الأول دون فرصة حقيقية تهز شباك المنافس.

وانتقل لاعبي الفريقين إلى ركلات الترجيح، استطاع الشناوي أن يصد ركلة جزاء المنافس الأولى، وأحرز محمد مجدي افشة الركلة الثانية، واضاعها لاعب باتشوكا، ثم سجلها ربيعة لصالح الأهلي، واحرز لاعب باتشوكا في شباك الشناوي، وسجلها مروان عطية، ثم أحرز لاعب المكسيكي، واستطاع حارس مرمى باتشوكا أن يصد ركلة جزاء كهربا، ثم أحرز لاعب باتشوكا ركلة الجزاء، واضاع اللاعب عمر كمال ركلة الجزاء، ثم سجل لاعب باتشوكا في شباك الشناوي، ثم سجل ركلة الجزاء عمرو السولية في شباك باتشوكا، وأحرز لاعب باتشوكا الركلة الخامسة، وسجل بيرسي تاو ركلة جزاء التعادل، واحرز لاعب باتشوكا ركلة الجزاء، واضاع خالد عبد الفتاح الركبة الأخيرة ليكون النهائي أمام ريال مدريد من نصيب الفريق المكسيكي.

ودخل النادي الأهلي مباراته أمام باتشوكا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات.