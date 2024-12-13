الأرصاد: رياح قوية تضرب مكة والمدينة والمناطق الأخرى تتمتع بطقس هادئ ومستقر

انت الأن تتابع خبرالأرصاد: رياح قوية تضرب مكة والمدينة والمناطق الأخرى تتمتع بطقس هادئ ومستقر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم، حيث توقع استمرار تأثير الرياح النشطة التي قد تثير الأتربة والغبار على بعض المناطق، خصوصًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما سيؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية في تلك المناطق. في المقابل، سيسود الطقس المستقر والهادئ في معظم أنحاء المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط من البحر، بينما ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح بين 15 و35 كم/ساعة. أما ارتفاع الموج فسيكون ما بين نصف متر إلى متر ونصف، فيما ستكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

أما بالنسبة للخليج العربي، فقد ذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، بينما ستتحول إلى جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج في الخليج العربي سيصل إلى نصف متر إلى متر، وحالة البحر ستكون خفيفة إلى متوسطة الموج أيضًا.

خلاصة: من المتوقع أن تبقى الرياح النشطة مستمرة في بعض مناطق مكة والمدينة اليوم، مما قد يؤثر على الرؤية، بينما ستتمتع معظم مناطق المملكة بطقس مستقر.