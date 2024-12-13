انت الأن تتابع خبر صفقة استراتيجية: شركة أمريكية تحصل على عقد لتحسين حركة المرور في الرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة بارسونز الهندسية الأمريكية عن فوزها بعقد مهم لمعالجة مشكلة الازدحام في مدينة الرياض، وذلك في إطار جهود تحسين حركة المرور وتلبية احتياجات المدينة المتنامية.

يهدف المشروع إلى ضمان سلاسة التنقل في المدينة أثناء فترة عمليات البناء والتنمية، ويأتي في وقت حيوي خاصة مع استعداد الرياض لاستضافة أحداث عالمية بارزة مثل إكسبو 2030 و كأس العالم 2034.

تفاصيل العقد

بلغت قيمة العقد 53 مليون دولار، ويشمل إدارة المشاريع الخاصة ببرنامج الطرق الرئيسية والدائرية في الرياض. يمتد نطاق المشروع ليشمل 500 كيلومتر من أعمال تحسين وتطوير الطرق داخل العاصمة وحولها. كما يتضمن العقد حلولًا متكاملة للنقل و رفع كفاءة الطرق، مع التركيز على تعزيز النقل العام لتحسين التنقل الحضري، وتقليل الازدحام في المدينة.

إلى جانب ذلك، ستقوم الشركة بإجراء دراسة لتقييم الحركة المرورية وتحليل انسيابية المرور على الطرق السريعة، بهدف تطوير استراتيجيات فعّالة للتعامل مع التحديات المستقبلية في النقل.

أهداف المشروع