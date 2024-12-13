قرعة التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026

قرعة التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026سحبت، اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي بسويسرا، قرعة التصفيات الأوروربية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المزمع تنظيمها سنة 2026 بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأسفرت القرعة عن مجموعات متوازنة ستتنافس خلالها المنتخبات الأوروبية بحثا عن التأهل للنسخة المونديالية المقبلة.

حيث ضمت المجموعة الأولى المنتخب الفائز من مباراة ألمانيا وإيطاليا في دور الثمانية بدوري أمم أوروبا إلى جانب منتخبات سلوفاكيا، وأيرلندا الشمالية، ولوكسمبورج.

فيما تضم المجموعة الثانية سويسرا، والسويد، وسلوفينيا، وكوسوفو.

وفي المجموعة الثالثة يتواجد المنتخب الخاسر من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين البرتغال والدنمارك، إلى جانب منتخبات اليونان، واسكتلندا، وبيلاروس.

وتضم المجموعة الرابعة الفائز من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين فرنسا وكرواتيا، إلى جانب أوكرانيا، وأيسلندا، وأذربيجان.

ويلعب في المجموعة الخامسة المنتخب الفائز من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين إسبانيا وهولندا إلى جانب تركيا، وجورجيا، وبلغاريا.

وفي المجموعة السادسة يتواجد المنتخب الفائز من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين البرتغال والدنمارك، مع كل من هنغاريا، وجمهورية أيرلندا، وأرمينيا.

فيما يأتي في المجموعة السابعة الخاسر من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين إسبانيا وهولندا، إلى جانب بولندا، وفنلندا، وليتوانيا، ومالطا.

وفي المجموعة الثامنة النمسا، ورومانيا، والبوسنة والهرسك، وقبرص، وسان مارينو.

وتضم المجموعة التاسعة المنتخب الخاسر من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين ألمانيا وإيطاليا، إلى جانب النرويج، وإستونيا، ومولدوفا.

وتلعب في المجموعة العاشرة منتخبات بلجيكا، وويلز، ومقدونيا الشمالية، وكازاخستان، وليشتنشتاين.

فيما تضم المجموعة الحادية عشرة كلا من إنجلترا، وصربيا، وألبانيا، ولاتفيا، وأندورا.

ويتواجد في المجموعة الثانية عشرة المنتخب الخاسر من مباراة دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بين فرنسا وكرواتيا، إلى جانب جمهورية التشيك، والجبل الأسود، وجزر فارو، وجبل طارق.

الجدير بالذكر أن دور الثمانية لدوري الأمم الأوروبية سيقام في شهر مارس 2025.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026، وهي أول نسخة مونديالية تقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32، وستحصل قارة أوروبا على 16 مقعدا في البطولة.

وتتأهل الفرق التي ستتصدر المجموعات الـ 12 بشكل مباشر إلى كأس العالم، أما المقاعد الأوروبية الأربعة المتبقية، فسيتحدد مصيرها في مارس 2026 عندما تقام منافسات الملحق الأوروبي، الذي يضم 16 منتخبا، وهي المنتخبات الـ12 التي تأتي في المركز الثاني في مرحلة المجموعات من التصفيات، والرباعي الأعلى ترتيبا من المنتخبات المتصدرة لمجموعات دوري الأمم الأوروبية في نسخة 2024 - 2025، والتي لم تتأهل مباشرة لكأس العالم من خلال تصدر مجموعاتها في التصفيات ولم تصل إلى الملحق الأوروبي من خلال احتلال المركز الثاني في مرحلة المجموعات.