العالم اليوم - فيديو.. دريد لحام يوجه رسالة "وحدة" إلى السوريين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:27 مساءً - بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد، نشر الفنان السوري دريد لحام فيديو يدعو من خلاله السوريين إلى الوحدة والحفاظ على الوطن.

وقال لحام -الذي عرف تأييده للرئيس السابق بشار الأسد- في الفيديو الذي شاركه عبر قناته الرسمية على منصة يوتيوب: "مبروك لوطني سوريا ولادتها الجديدة".

وأضاف الفنان السوري: "لحتى نضل نحتفل بهذه المناسبة كل عام، لازم نبقى إيد واحدة بكل طوائفنا وإنتماءاتنا السياسية، وتكون طائفتنا الوحيدة هي سوريا".

وقد تضمن الفيديو أيضا لقطات من مسرحية "كاسك يا وطن"، التي قدمها دريد لحام في عام 1978 وحقق من خلالها نجاحا كبيرا.

وـاتي هذه الرسالة من دريد لحام في وقت تشهد سوريا تطورات كبيرة على الصعيد السياسي والعسكري، بعد أن قادت "هيئة تحرير الشام" فصائل مسلحة خلال الأسابيع الأخيرة في حملة مباغتة، وحققت تقدما كبيرا بالمدن السورية في ظل انسحاب الجيش.

ومع وصول الفصائل إلى دمشق مطلع الأسبوع، غادر بشار الأسد البلاد إلى موسكو.