انت الأن تتابع خبر "معجزة ربانية من السماء ".. فتاة مصرية تكشف عن نبته في مطبخك تعالج النقرس وتخلصك من الألم في المفاصل والعظام من اول استخدام .. كنز هيخلي صحتك حديد !!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل العلاجات الطبيعية التي تزداد شهرتها في الآونة الأخيرة، اكتشفت فتاة مصرية نبتة متوافرة في المطبخ وتعد من العلاجات السحرية لمشاكل المفاصل والعظام، وتحديدا للنقرس وهذه النبتة هي “الأملج”، والتي عرفت بفوائدها العلاجية العديدة منذ العصور القديمة ففي هذا المقال، سوف نكشف عن فوائد الأملج وكيف يمكن أن يكون الحل الفعّال للتخفيف من آلام المفاصل والنقرس، مع تقديم طريقة استخدامه الفعّالة في علاج هذه المشاكل.

كيف يعالج الأملج النقرس وآلام المفاصل؟

النقرس هو حالة طبية ناتجة عن تراكم حمض اليوريك في المفاصل، ما يؤدي إلى الشعور بألم حاد في المفاصل، خصوصًا في القدمين و يعاني الكثير من الأشخاص من هذه الحالة نتيجة لتراكم النفايات في الجسم وعدم القدرة على التخلص منها بشكل صحيح. هنا يأتي دور الأملج كعلاج طبيعي.

1. خصائص مضادة للالتهابات:

الأملج يحتوي على مركبات فعالة تعمل كمضادات للالتهابات، مما يساعد على تقليل التورم والألم الناتج عن النقرس والتهاب المفاصل. هذه المركبات تقلل من تأثير حمض اليوريك الذي يتسبب في الألم والتورم في المفاصل.

2. تحسين الدورة الدموية:

الأملج يحسن تدفق الدم إلى المفاصل، مما يساعد على تقليل التورم والألم، كما يسهم في زيادة وصول الأوكسجين والمواد الغذائية إلى المفاصل المتضررة.

3. تخفيف الألم:

تحتوي الأملج على خصائص مسكنة تساعد في تخفيف الألم الناتج عن النقرس والالتهابات، مما يجعله بديلاً طبيعياً للمواد المسكنة الكيميائية.

طريقة استخدام الأملج لعلاج النقرس وآلام المفاصل

1. مغلي الأملج:

المكونات:

ملعقة صغيرة من الأملج المجفف (أو مطحون).

كوب من الماء.

طريقة التحضير:

ضع الأملج في كوب من الماء المغلي.

اتركه لمدة 10-15 دقيقة حتى يبرد قليلاً.

يمكن شرب المغلي مرتين يوميًا، خاصة في الصباح قبل تناول الطعام، لتخفيف الألم والتورم.

2. مسحوق الأملج:

المكونات:

ملعقة صغيرة من مسحوق الأملج.

كوب من الحليب أو الماء.

طريقة التحضير:

امزج مسحوق الأملج مع الحليب أو الماء الدافئ.

يمكن شرب هذا المزيج مرة واحدة يوميًا للحصول على نتائج سريعة.

3. استخدام الأملج موضعيًا (على المفاصل):

المكونات:

كمية من مسحوق الأملج.

زيت الزيتون (أو أي زيت نباتي).

طريقة التحضير: