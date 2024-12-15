العالم اليوم - بلينكن: ندعم حكومة مستقبلية في سوريا يختارها السوريون كافة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 03:29 صباحاً - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن واشنطن تدعم حكومة مستقبلية في سوريا يتم اختيارها من كافة السوريين.

وفي منشور على حسابه في منصة "إكس" قال بلينكن متحدثا عن اجتماع العقبة في الأردن والذي ضمّ وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا: "تحدثنا عن انتقال سياسي شامل بقيادة سورية".

وأضاف أن بلاده تدعم حكومة مستقبلية تمثل جميع السوريين.

وكان المسؤول الأميركي قد صرّح يوم السبت بأن كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول عربية اتفقوا على أن الحكومة الجديدة في سوريا يجب عليها احترام حقوق الأقليات.

وجاء تصريح بلينكن في أعقاب محادثات في الأردن واتصالات مباشرة مع قوات المعارضة التي أطاحت بالرئيس السوري بشار الأسد.

وأكد بلينكن أن المسؤولين الأميركيين أجروا "اتصالا مباشرا" مع هيئة تحرير الشام وحثوها وجماعات معارضة أخرى على المساعدة في تحديد مكان الصحفي الأميركي أوستن تايس، الذي اعتقل في سوريا في عام 2012.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة شاركت أيضا رؤيتها بشأن المرحلة الانتقالية في سوريا مع الجهات الفاعلة في ذلك البلد.

وكان البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا قد أكد على "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له واحترام إرادته وخياراته".

كما شدد البيان على "ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية، وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، والالتزام بتعزيز مكافحة الإرهاب ومنع خطره على أمن سوريا والمنطقة والعالم، واعتبار دحره أولوية".

وتضمن البيان "التشديد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها، وإدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق".

كما دعا "لحوار وطني شامل وتكاتف الشعب السوري لبناء دولة حرة آمنة ومستقرة وموحدة".

واختتم البيان بالإشارة إلى "دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا والعمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا، ودعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة".