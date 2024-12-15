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أحمد جودة - القاهرة - قال تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق إن التوفيق غاب عن الأهلي في مباراة باتشوكا المكسيكي مؤكدًا أن ركلة جزاء كهربا ذكرته بركلة شيكابالا لاعب الزمالك في السوبر الأفريقي.

دونجا: ركلة جزاء كهربا ذكرتني بشيكابالا والتوفيق غاب عن الأهلي أمام باتشوكا

وأضاف عبد الحميد خلال حواره لبرنامج ستاد المحور:" الأهلي كان لديه دافعا كبيرا والرغبة في الفوز بالمباراة ولكنه أضاع العديد من الفرص".

وتابع:" إمام عاشور قدم مباراة كبيرة اليوم ولم أتوقع أن تذهب المباراة إلى ركلات الترجيح والأهلي كان أفضل بكثير وركلات الحظ حسمت المواجهة".

وواصل:" ركلة جزاء كهربا ذكرتني بكرة شيكابالا في السوبر الإفريقي ودكة الأهلي افتقدت للحلول اليوم".

وأكمل:" المباراة كانت في المتناول والأهلي قدم مباراة ممتازة ولكن التوفيق كان مع باتشوكا".

واختتم: "تشكيل الأهلي اليوم كان جيدًا ولكن هناك علامات استفهام على تغييرات كولر وباتشوكا لعب مباراة دفاعية كبيرة أمام الأهلي ولعب على الوصول لركلات الترجيح أول مرة أرى التوفيق يغيب عن الأهلي بهذا الشكل".