الرياضة

الدوماني: الزمالك دائما قادر على تخطي الصعاب بسبب شخصية البطل

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق، صعوبة مباراة المصري بسبب الظروف الحالية التي يعيش فيها الفريق الأبيض.

الدوماني: الزمالك دائما قادر على تخطي الصعاب بسبب شخصية البطل

وقال الدوماني في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك دائما قادر على تخطى العقبات والأزمة بسبب شخصية البطل التي يتميز بها، ونجحنا في التتويج بلقب الكونفدرالية في الموسم الماضي رغم الصعوبات التي واجهها الفريق".

وأضاف: "فترة جوزيه جوميز مرحلة وانتهت، ويجب أن يتخطى لاعبى اللاعبين هذه المرحلة من أجل تحقيق الفوز على المصري وحصد الثلاث نقاط لمواصلة صدارة المجموعة وضمان التأهل لربع نهائي الكونفدرالية".

وأوضح: "المصري يمتلك العديد من اللاعبين المميزين ومدير فني محترم وصاحب فكر فني مميز داخل الملعب وهو علي ماهر".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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