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أحمد جودة - القاهرة - أكد عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق، صعوبة مباراة المصري بسبب الظروف الحالية التي يعيش فيها الفريق الأبيض.

الدوماني: الزمالك دائما قادر على تخطي الصعاب بسبب شخصية البطل

وقال الدوماني في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك دائما قادر على تخطى العقبات والأزمة بسبب شخصية البطل التي يتميز بها، ونجحنا في التتويج بلقب الكونفدرالية في الموسم الماضي رغم الصعوبات التي واجهها الفريق".

وأضاف: "فترة جوزيه جوميز مرحلة وانتهت، ويجب أن يتخطى لاعبى اللاعبين هذه المرحلة من أجل تحقيق الفوز على المصري وحصد الثلاث نقاط لمواصلة صدارة المجموعة وضمان التأهل لربع نهائي الكونفدرالية".

وأوضح: "المصري يمتلك العديد من اللاعبين المميزين ومدير فني محترم وصاحب فكر فني مميز داخل الملعب وهو علي ماهر".