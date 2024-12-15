العالم اليوم - كولر يكشف أسباب خسارة الأهلي أمام باتشوكا بالإنتركونتيننتال

انتم الان تتابعون خبر كولر يكشف أسباب خسارة الأهلي أمام باتشوكا بالإنتركونتيننتال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 12:29 صباحاً - أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، حزنه لخسارة الفريق أمام باتشوكا المكسيكي بضربات الترجيح، يوم السبت، في قبل نهائي بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتننتال".

وفاز باتشوكا المكسيكي 6-5 بضربات الترجيح على الأهلي، بعد نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال كولر في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن فريقه خلق العديد من الفرص خلال المباراة، ولكن لم يتم استغلالها بشكل مثالي، لتذهب المواجهة إلى ركلات الترجيح.

واضاف أن اللاعبين لم يحتفلوا مبكرا عقب إهدار المنافس لأول ركلتي جزاء، وأن عامل التركيز كان له دور كبير في حسم النتيجة.

وأوضح أن "الخسارة لها علاقة أيضا بعدم استغلال الفرص التي أتيحت لنا على مدار 90 دقيقة، وأيضا في الشوطين الإضافيين".

وتابع قائلا: "انتاب بعض اللاعبين الشد العصبي والتوتر الزائد عن الحد، مما كان سببا في إهدار ركلات الترجيح".

من جانبه، أبدى مروان عطية، لاعب وسط الفريق، أسفه للخسارة التي حرمت فريقه من مواجهة ريال مدريد في نهائي البطولة يوم الأربعاء المقبل.

وصرّح عطية للموقع الرسمي لناديه، بأن الأهلي ظهر بشكل مميز للغاية أمام باتشوكا وكان هو الطرف الأفضل طوال 120 دقيقة زمن شوطي المباراة والشوطين الإضافيين، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، إلا أن ركلات الترجيح تعتمد على الحظ والتوفيق اللذين لم يكونا من نصيب الأهلي.

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي درسوا الفريق المكسيكي بشكل جيد للغاية، خاصة بعد فوزه في المباراة الماضية على بوتافوغو البرازيلي، والتطلعات كانت قوية لخوض المباراة النهائية أمام ريال مدريد، إلا أن التوفيق غاب عن الأهلي بعدما قدم مباراة كبيرة، على حد وصفه.